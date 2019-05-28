القاهرة : الثلاثاء 28 مايو 2019
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الثلاثاء 28/مايو/2019 - 11:12 ص

صور.. حزب الحرية المصري بالفيوم يكرم عمال النظافة

صور.. حزب الحرية
محمد الشريف
dostor.org/2646033

نظم حزب الحرية المصرى بمحافظة الفيوم، حفل إفطار جماعي لعمال النظافة بمجلس مدينة الفيوم والأحياء التابعة له، وتم خلال الحفل تكريم العمال المتميزين ومنحهم شهادات شكر وتقدير وتم توزيع العيدية علي جميع العمال.

حضر الحفل محمد فؤاد زغلول أمين عام الحزب بالفيوم وسيف مغيب أمين التنظيم وأحمد عرندس أمين المواطنة، والدكتور حسني أبو حبيب وكيل وزارة الأوقاف وفضيلة الشيخ سعيد أبو الحسن وكيل وزارة الأزهر الشريف بالفيو.

كما حضر كل من: المهندس أيمن عزت رئيس مجلس مدينة الفيوم واللواء فؤاد طلبه مسئول شمال الصعيد، واللواء محمد جلال أمين عام حزب حماة مصر بالفيوم، والدكتور رمضان عبدالجيد أمين عام حزب الفرسان بالفيوم وحسام راغب أمين عام حزب المحافظين بالفيوم ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية بالفيوم، وأعضاء هيئة مكتب الحزب بالفيوم وأمناء المراكز وأعضاء الحزب بالمحافظة.

ووجه العمال التحية والتقدير للدكتور صلاح حسب الله رئيس حزب الحرية المصرى ولقيادات وأعضاء وكوادر الحزب بمحافظة الفيوم، على هذه اللفتة الإنسانية غير المسبوقة والتى منحتهم المزيد من الثقة بالنفس والحرص على ممارسة عملهم لتكون مدينة الفيوم واحدة من اجمل وأنظف المدن.

صور.. حزب الحرية المصري بالفيوم يكرم عمال النظافة
صور.. حزب الحرية المصري بالفيوم يكرم عمال النظافة
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