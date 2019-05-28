ألمانيا تزيد بوضوح مساعداتها التنموية لأوزبكستان

تعتزم ألمانيا توسيع تعاونها التنموي مع أوزبكستان بوضوح.



وخلال زيارة الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير لأوزبكستان، تعهدت وزارة التنمية الألمانية بتقديم مساعدات تنموية بقيمة 8ر123 مليون يورو للعامين المقبلين.



ووقع هذا الاتفاق وكيل وزارة التنمية الألماني مارتن يجر ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية الأوزبكي ساردور أومورساكوف اليوم الثلاثاء في طشقند.



وبلغت المساعدات التنموية الألمانية لأوزبكستان عام 2017 نحو 3ر12 مليون يورو، وزادت إلى 26.8 مليون يورو عام 2018.



وتسعى الحكومة الألمانية عبر ذلك إلى دعم سياسة الإصلاح للرئيس الأوزبكي شوكت ميرضيائيف.



ويتركز التعاون التنموي الألماني مع أوزبكستان على تحسين الرعاية الصحية والتنمية الاقتصادية المستدامة، حيث يُجرى تحديث مستشفيات محلية بأموال ألمانية، وتدريب الأطباء والطواقم الطبية ومكافحة السل.



وفي مجال الاقتصاد، تدعم ألمانيا على سبيل المثال تطبيق نظام التدريب المهني المزدوج وتعزيز الزراعة.