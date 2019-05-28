القاهرة : الثلاثاء 28 مايو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
07:23 ص

إيران تناقض نفسها بالدعوة لـ"معاهدة عدم الاعتداء" مع الخليج
09:06 م

الطاروطى: تعلمت المقامات الموسيقية من الملحنين.. ونشأت فى «عائلة قرآنية»
09:27 م

عمرو قطايا: «مصر دولة بحرية» هدفها استعادة مكانة الأسطول المصرى
02:28 م

كلمة الرئيس السيسي بمناسبة يوم إفريقيا مترجمة للفرنسية
09:33 ص

رسميًا.. السعودية ترفع الحظر عن البصل المصرى
11:09 م

شاهد.. فيديو ترويجي لـ"تميمة" كأس الأمم الإفريقية 2019
03:56 م

رئيس الوزراء يسحب الجنسية المصرية من 4 مواطنين
11:49 ص

الوزراء ينفى إلغاء فترة سماح سداد فاتورة التليفون الأرضي
09:56 م

محمد أنور: لا توجد منافسة بين نجوم «مسرح مصر» (حوار)
02:14 ص

الروائية العُمانية جوخة الحارثى تحصد "مان بوكر الدولية"
01:22 ص

كوريا الشمالية: واشنطن انتهكت سيادتنا باحتجاز سفينتنا
03:35 م

"بعدما حرمته الكنيسة".. ماذا قال البابا شنودة عن نظمي لوقا؟
عالم
الثلاثاء 28/مايو/2019 - 11:10 ص

معارض قطري: "تميم" يدير الدولة من خلف الستار

تميم
تميم
نيفين أشرف
dostor.org/2646028

قال المعارض القطري جابر الكحلة المري، إن أمير قطر تميم بن حمد، يبقى عاجزًا عن إدارة بلدية فما بالك بإدرة دولة وشعب قطر، مشيرًا إلى أن هذا الأمر هو ما دفعه إلى إدارة الدولة من خلف الستار.

وكتب في سلسلة من التغريدات على حسابه الشخصي بموقع «تويتر»: «أكثر ما يعرف فساد الأسرة الحاكمة هو شعب قطر، ولكن القطريين منقسمين بين فئتين؛ الأولى مشاركة في الفساد وهم أعضاء الحكومة والمقربين، والبقية لا حول ولا قوة لهم، والوطن يضيع أمان نظرهم».

وفي سياق متصل، علق «المري» على قانون اللجوء السياسي الجديد الذي أقرته الدوحة مؤخرًا بشأن تحديد خمس فئات يحق لهم طلب اللجوء السياسي في قطر، وتعليقًا على ذلك، قال المعارض القطري: «حكومة قطر تهجر القطريين، بينما تسن قانون حق اللجوء»، مضيفًا: «الهدف ليس إنسانيًا، بل شرعنة إيواء كل من يستهدف أمن الوطن العربي، ولن يمنح ذلك الحق إلا لمن يثير الفتنة في موطنه».

معارض قطري: "تميم" يدير الدولة من خلف الستار
معارض قطري: "تميم" يدير الدولة من خلف الستار
معارض قطري: "تميم" يدير الدولة من خلف الستار
اقرأ أيضًا
منذ اسبوع

كوريا الشمالية: واشنطن انتهكت سيادتنا باحتجاز سفينتنا

منذ أقل من شهر

أنس القصاص: من المبكر الحديث عن حرب أمريكية في الخليج (حوار)

منذ أقل من شهر

مقتل 6 أشخاص بينهم أطفال فى قصف لإرهابيين على حلب

منذ أقل من شهر

مظاهرة "عربية - يهودية" وسط تل أبيب ضد حصار غزة

منذ أقل من شهر

الجيش الوطنى الليبى يُسقط طائرة تابعة لحكومة الوفاق

منذ أقل من شهر

فتح معبري "بيت حانون" و"كرم أبو سالم"

الآن

"تخابر المعزول" و"رشوة جمرك ميناء القاهرة" أبرز محاكمات اليوم

مصرع وإصابة 7 أشخاص تعرضوا للاختناق أثناء تطهير خزان أرضي بمطروح

نشاط الرئيس السيسي وامتحانات التابلت تستحوذ على عناوين صحف اليوم

مقتل وأسر 27 حوثيًا في كمين مُحكم لقوات الجيش اليمني بالضالع

ads
ads
الأكثر قراءة

العثور على جثة فتاة بجوار قضبان محطة مترو طرة البلد

برشلونة يستعد لرحيل فالفيردى.. ويحدد اسم خليفته

بينهم لاعب كرة قدم.. تأجيل محاكمة 44 متهمًا بـ"ولاية سيناء"

الدولار يواصل تراجعه في البنوك ويسجل 16.7 جنيه

ألبومات الصور

تتويج نادي الزمالك بالكونفيدرالية

جماهير الزمالك تحتفل بالفوز بكأس الكونفيدرالية

احتفالات جمهور الزمالك فى ميت عقبة بالفوز بالكونفدرالية الأفريقية

الزحف الأبيض.. جماهير الزمالك بطل نهائي الكونفدرالية الأول

رياضة

بيلوتي يعود لقائمة الآزوري استعدادا لمباراتي اليونان والبوسنة بتصفيات يورو 2020

خصم ثلاث نقاط من البنزرتي في الدوري التونسي بسبب الديون

نبأ سار لتوتنهام قبيل مواجهة ليفربول في نهائي دوري الأبطال

نجم الساعة

بعد 3 سنوات من البطولة المطلقة.. ياسر جلال يتألق في "لمس أكتاف"

الأكثر قراءة

العثور على جثة فتاة بجوار قضبان محطة مترو طرة البلد

برشلونة يستعد لرحيل فالفيردى.. ويحدد اسم خليفته

بينهم لاعب كرة قدم.. تأجيل محاكمة 44 متهمًا بـ"ولاية سيناء"

الدولار يواصل تراجعه في البنوك ويسجل 16.7 جنيه

الرئيس نيوز

رئيس الوزراء يتابع تنفيذ مشروعات العاصمة الغدارية

المصريون سيشعرون بآثار تراجع الدولار على السلع الغذائية قريباً

لمواجهة الفقر المائي.. لجنة وزارية لانشاء محطات معالجة المياه بنظام (ZLD)

معرض لمكافحة الغلاء تحت رعاية "مستقبل وطن"

المالية تقترض 146.5 مليار جنيه من البنوك خلال يونيو

كشكول

خريجو الأزهر بالأقصر تطلق مبادرة "خلونا حبايب" لنبذ التعصب الرياضي

طالبات المبتديان: "الفيزياء" سهل ومباشر

"المرجيحة" تُحير طلاب الأول الثانوي في امتحان الفيزياء

"الفيزياء" يخالف توقعات طلاب الأول الثانوي

وكيل إعلام الأزهر يتفقد امتحانات نهاية العام بالكلية

الأمصار

وزير الخارجية الأردني مع دبلوماسية سويدية الأوضاع في المنطقة

مسؤول فلسطيني: محمود عباس يدعو قادة العرب لمقاطعة ورشة البحرين

لحظات رعب عاشها ركاب طائرة عقب تحطم قمرة القيادة

مستشار النمسا: نعيش فترة صعبة من التحديات وسحب الثقة مؤامرة حزبية

طارق حامد المقاتل الذي لم يسقط سيفه أبداً

مرايا الابداع

قصيدة ٢

قصيدة ١

ads
منوعات

العثور على "كبسولة الزمن" في قاع المحيط

المضادات الحيوية تلوث أنهار العالم.. ودراسة تكشف رقما مرعبا

10 أطعمة "يحبها الدماغ".. وتقوي الذاكرة

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

احذروا من أن يبتلع الطفل بطاريات الألعاب

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎