معارض قطري: "تميم" يدير الدولة من خلف الستار

قال المعارض القطري جابر الكحلة المري، إن أمير قطر تميم بن حمد، يبقى عاجزًا عن إدارة بلدية فما بالك بإدرة دولة وشعب قطر، مشيرًا إلى أن هذا الأمر هو ما دفعه إلى إدارة الدولة من خلف الستار.



وكتب في سلسلة من التغريدات على حسابه الشخصي بموقع «تويتر»: «أكثر ما يعرف فساد الأسرة الحاكمة هو شعب قطر، ولكن القطريين منقسمين بين فئتين؛ الأولى مشاركة في الفساد وهم أعضاء الحكومة والمقربين، والبقية لا حول ولا قوة لهم، والوطن يضيع أمان نظرهم».



وفي سياق متصل، علق «المري» على قانون اللجوء السياسي الجديد الذي أقرته الدوحة مؤخرًا بشأن تحديد خمس فئات يحق لهم طلب اللجوء السياسي في قطر، وتعليقًا على ذلك، قال المعارض القطري: «حكومة قطر تهجر القطريين، بينما تسن قانون حق اللجوء»، مضيفًا: «الهدف ليس إنسانيًا، بل شرعنة إيواء كل من يستهدف أمن الوطن العربي، ولن يمنح ذلك الحق إلا لمن يثير الفتنة في موطنه».