معارض قطري: نعتذر لإخواننا في السعودية عن كذب "الدوحة"

تقدم المعارض القطري فهد بن عبدالله آل ثاني، بالاعتذار إلى المملكة العربية السعودية، بسبب وثيقة مزعومة نشرها أحد الإعلاميين القطريين حول بيع أرض فلسطين، وكتب «بن عبدالله» في تغريدة على حسابه الشخصي بموقع «تويتر»: «نعتذر من إخواننا في السعودية عن هذا الكذب والدجل!».



وأضاف: «أغلب المتكلمين باسم قطر هم مرتزقة مأجورين باعوا أنفسهم وأوطانهم وليسوا قطريين أصلآ وهذا دليل للعالم أجمع أن أهل قطر شرفاء لايرضون تصرفات تنظيم الحمدين في مهاجمة أهلهم وإخوانهم في السعودية والخليج والوطن العربي».



وتابع قائلًا: «في بلدي قطر، يتم تعذيب الناس «على البارد» بطريقة خبيثة، وسياسات تنظيم الحمدين ومستشارهم عزمي بشارة، قمة في التناقض، إذ دعموا الحوثي وشاركوا في عاصفة الحزم.. سحبوا جنسيات المواطنين وجنّسوا العجم.. إلى أين تسير الدوحة الآن».