القاهرة : الثلاثاء 28 مايو 2019
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اقتصاد
الثلاثاء 28/مايو/2019 - 11:07 ص

الدولار يواصل تراجعه في البنوك ويسجل 16.7 جنيه

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
حسن كامل - طارق عتمان
dostor.org/2646021

شهد سعر الدولار اليوم الثلاثاء 28-5-2019، انخفاضا طفيفا على مستوى كافة البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى والتى كانت شهدت تراجعًا الأسبوع الماضى حتى وصل سعر العملة الأمريكية مقابل الجنيه المصرى، 16.77 جنيه للشراء، و16.89 جنيه للبيع، بالبنك المركزى المصرى فى معظم البنوك العاملة فى مصر.

حيث سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى نحو 16.77 جنيه للشراء و16.89 جنيه للبيع، في حين سجل في بنوك البنك الأهلى المصرى ومصر والقاهرة نحو 16.80 جنيه للشراء ونحو16.90 جنيه للبيع.

أما سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى سجل نحو 16.79 جنيه للشراء و16.89 جنيه للبيع وفي بنك سعر الدولار فى بنكي التجارى الدولى cib والاسكندرية سجل نحو 16.78 جنيه للشراء ونحو 16.88 جنيه للبيع.

في حين سجل سعر الدولار فى بنك عودة نحو 16.76 جنيه للشراء ونحو 16.86 جنيه للبيع.

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