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الثلاثاء 28/مايو/2019 - 11:05 ص

الترجي التونسي يعترض على تعيين غاساما حكما لمباراته أمام الوداد المغربي

الحكم الغامبي باكاري
الحكم الغامبي باكاري غاساما
وكالات
dostor.org/2646020

اعترض نادي الترجي التونسي على تعيين الحكم الغامبي باكاري غاساما لإدارة مباراته أمام ضيفه الوداد المغربي، في إياب نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وأعاد الترجي نشر رسالة عبر حسابه في تويتر، كان قد بعثها للاتحاد الإفريقي لكرة القدم في 13 مايو الجاري، وطالب فيها بعدم تعيين الحكم غاساما لمباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

كما خاطب الترجي الاتحاد الإفريقي، بإلغاء البطاقات الصفراء التي تلقاها ثلاثة من لاعبيه (شمس الدين الذوادي، وغيلان الشعلالي، ومعز بن شريفية) خلال مباراة الذهاب في المغرب الجمعة الماضي، وهى المباراة التي أدارها الحكم المصري جهاد غريشة، وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

وعين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الحكم جاساما لإدارة مباراة الإياب بين الترجي والوداد المقررة في تونس الجمعة المقبلة، بمساعدة السنغاليين جبريل كامارا، وماليك الحاجي سامبا.

وسيكون البوتسواني جوشيا بوندو حكما رابعا، فيما سيتكلف الزامبي جاني سيكازوي بتقنية "الفار".

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