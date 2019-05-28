القاهرة : الثلاثاء 28 مايو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
07:23 ص

إيران تناقض نفسها بالدعوة لـ"معاهدة عدم الاعتداء" مع الخليج
09:06 م

الطاروطى: تعلمت المقامات الموسيقية من الملحنين.. ونشأت فى «عائلة قرآنية»
09:27 م

عمرو قطايا: «مصر دولة بحرية» هدفها استعادة مكانة الأسطول المصرى
02:28 م

كلمة الرئيس السيسي بمناسبة يوم إفريقيا مترجمة للفرنسية
09:33 ص

رسميًا.. السعودية ترفع الحظر عن البصل المصرى
11:09 م

شاهد.. فيديو ترويجي لـ"تميمة" كأس الأمم الإفريقية 2019
03:56 م

رئيس الوزراء يسحب الجنسية المصرية من 4 مواطنين
11:49 ص

الوزراء ينفى إلغاء فترة سماح سداد فاتورة التليفون الأرضي
09:56 م

محمد أنور: لا توجد منافسة بين نجوم «مسرح مصر» (حوار)
02:14 ص

الروائية العُمانية جوخة الحارثى تحصد "مان بوكر الدولية"
01:22 ص

كوريا الشمالية: واشنطن انتهكت سيادتنا باحتجاز سفينتنا
03:35 م

"بعدما حرمته الكنيسة".. ماذا قال البابا شنودة عن نظمي لوقا؟
عالم
الثلاثاء 28/مايو/2019 - 09:58 ص

ميركل: علينا العثور على حلول أفضل لقضية تغير المناخ

ميركل
ميركل
وكالات
dostor.org/2645926

عزت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، النتائج الجيدة التي حصل عليها حزب الخضر في انتخابات البرلمان الأوروبي، إلى تبنيه قضايا تحرك الناس حاليا بشدة.

وقالت السياسية المنتمية للحزب المسيحي الديمقراطي في مقابلة مع محطة "سي إن إن" الإخبارية إن من بين هذه القضايا على سبيل المثال تغير المناخ.

وذكرت ميركل أن هذا بالطبع يتطلب من حزبها البحث عن حلول أفضل لهذه القضايا، مضيفة أنه يتطلب أيضا التأكيد على "أننا نشعر بالالتزام تجاه الأهداف التي وضعناها بأنفسنا".

وأعربت ميركل عن سعادتها بالمشاركة المرتفعة في انتخابات البرلمان الأوروبي، مؤكدة في الوقت نفسه أن حقيقة أن حزبها أصبح أقوى قوة حزبية ستكون لها دور في شغل المناصب داخل الاتحاد الأوروبي.

يُذكر أن كتلة المحافظين في البرلمان الأوروبي "حزب الشعب الأوروبي"، الذي ينتمي إليه حزب ميركل، خاضت الانتخابات بمرشحها الرئيسي مانفرد فيبر، المنتمي إلى الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري الذي يشكل مع حزب ميركل ما يعرف باسم "التحالف المسيحي".

اقرأ أيضًا
منذ اسبوع

كوريا الشمالية: واشنطن انتهكت سيادتنا باحتجاز سفينتنا

منذ أقل من شهر

أنس القصاص: من المبكر الحديث عن حرب أمريكية في الخليج (حوار)

منذ أقل من شهر

مقتل 6 أشخاص بينهم أطفال فى قصف لإرهابيين على حلب

منذ أقل من شهر

مظاهرة "عربية - يهودية" وسط تل أبيب ضد حصار غزة

منذ أقل من شهر

الجيش الوطنى الليبى يُسقط طائرة تابعة لحكومة الوفاق

منذ أقل من شهر

فتح معبري "بيت حانون" و"كرم أبو سالم"

الآن

الأرصاد: ارتفاع طفيف فى الحرارة اليوم.. والقاهرة 36 درجة

أسعار السلع الغذائية اليوم.. "الأرز" بـ9 جنيهات للكيلو

نيمار يفقد شارة قيادة البرازيل لصالح ألفيس فى كوبا أمريكا

عشرات الإصابات الجديدة بالحصبة فى 26 ولاية أمريكية

ads
ads
الأكثر قراءة

بينهم لاعب كرة قدم.. تأجيل محاكمة 44 متهمًا بـ"ولاية سيناء"

الأرصاد تفجر مفاجأة حول حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

اتحاد الكرة يحدد موعد مباراة الأهلي والزمالك

مقتل تلميذة وإصابة 15 بواقعة طعن فى اليابان

ألبومات الصور

تتويج نادي الزمالك بالكونفيدرالية

جماهير الزمالك تحتفل بالفوز بكأس الكونفيدرالية

احتفالات جمهور الزمالك فى ميت عقبة بالفوز بالكونفدرالية الأفريقية

الزحف الأبيض.. جماهير الزمالك بطل نهائي الكونفدرالية الأول

رياضة

تصريحات رئيس ريال مدريد والمدرب القادم لبرشلونة تتصدر عناوين صحف أسباني

قائمة منتخب هولندا لموقعة إنجلترا في قبل نهائى الأمم الأوروبية

حارس مرمى أرسنال يتطلع إلى لقب أخير في مسيرته على حساب تشيلسي

نجم الساعة

بعد 3 سنوات من البطولة المطلقة.. ياسر جلال يتألق في "لمس أكتاف"

الأكثر قراءة

بينهم لاعب كرة قدم.. تأجيل محاكمة 44 متهمًا بـ"ولاية سيناء"

الأرصاد تفجر مفاجأة حول حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

اتحاد الكرة يحدد موعد مباراة الأهلي والزمالك

مقتل تلميذة وإصابة 15 بواقعة طعن فى اليابان

الرئيس نيوز

قيادات أحزاب معارضة تكشف لـ"الرئيس نيوز": تفاصيل "الجبهة الجديدة"

ماذا علاء مبارك لرجل نصحه بـ"الاعتذار للمصريين" عن حكم والده؟

قضاة السودان يعلنون بدء "إضراب عام"

الجزائر: اكتشاف حقل جديد للغاز في "تندوف" جنوب غرب البلاد

"ترامب" يناقض نفسه: إيران لديها الفرصة لتكون "دولة عظيمة"

كشكول

1740 طالب يؤدون امتحان الفيزياء إلكترونياً بمطروح

بالصور.. طلاب "دمج إسكندرية" يحصدون 4 ميداليات بألعاب القوى

بالصور.. توافد طلاب الأول الثانوي على لجان مصر الجديدة لأداء امتحان الفيزياء

تداول أسئلة الفيزياء للأول الثانوي عبر"السوشيال ميديا"

بالصور.. توافد طلاب الأول الثانوي على لجان الجيزة لأداء امتحان الفيزياء

الأمصار

وزير الخارجية الأردني مع دبلوماسية سويدية الأوضاع في المنطقة

مسؤول فلسطيني: محمود عباس يدعو قادة العرب لمقاطعة ورشة البحرين

لحظات رعب عاشها ركاب طائرة عقب تحطم قمرة القيادة

مستشار النمسا: نعيش فترة صعبة من التحديات وسحب الثقة مؤامرة حزبية

طارق حامد المقاتل الذي لم يسقط سيفه أبداً

مرايا الابداع

قصيدة ٢

قصيدة ١

ads
منوعات

نقل شبلين من النمر الأبيض النادر إلى حديقة حيوانات نيكاراغوا

8.6 % زيادة في عدد الأجانب المقيمين بكوريا الجنوبية

ابتكار أخشاب تطرد الحرارة من المنازل

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

احذروا من أن يبتلع الطفل بطاريات الألعاب

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎