ميركل: علينا العثور على حلول أفضل لقضية تغير المناخ

عزت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، النتائج الجيدة التي حصل عليها حزب الخضر في انتخابات البرلمان الأوروبي، إلى تبنيه قضايا تحرك الناس حاليا بشدة.



وقالت السياسية المنتمية للحزب المسيحي الديمقراطي في مقابلة مع محطة "سي إن إن" الإخبارية إن من بين هذه القضايا على سبيل المثال تغير المناخ.



وذكرت ميركل أن هذا بالطبع يتطلب من حزبها البحث عن حلول أفضل لهذه القضايا، مضيفة أنه يتطلب أيضا التأكيد على "أننا نشعر بالالتزام تجاه الأهداف التي وضعناها بأنفسنا".



وأعربت ميركل عن سعادتها بالمشاركة المرتفعة في انتخابات البرلمان الأوروبي، مؤكدة في الوقت نفسه أن حقيقة أن حزبها أصبح أقوى قوة حزبية ستكون لها دور في شغل المناصب داخل الاتحاد الأوروبي.



يُذكر أن كتلة المحافظين في البرلمان الأوروبي "حزب الشعب الأوروبي"، الذي ينتمي إليه حزب ميركل، خاضت الانتخابات بمرشحها الرئيسي مانفرد فيبر، المنتمي إلى الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري الذي يشكل مع حزب ميركل ما يعرف باسم "التحالف المسيحي".