أصيب 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ودراجة بخارية أعلى الطريق فى الصف، مما أدى إلى توقف حركة المرور، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.



تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة فى الصف بوقوع حادث مرورى، على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.



وشنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث، ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار، ونشر سيارات الإغاثة المرورية، وسيارات الدفع الرباعى والدراجات النارية.



كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية، على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور، لمنع ظهور أى كثافات مرورية.