الإندبندنت: الانتخابات الأوروبية في بريطانيا أظهرت انقسام الشعب

كشفت صحيفة (الإندبندنت) البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن الانتخابات الأوروبية أظهرت أن الشعب البريطاني منقسم تماما كانقسام البرلمان البريطاني بخصوص الخروج من الاتحاد الأوروبي، حيث أن الفائز في انتخابات البرلمان الأوروبي التي شهدتها ​بريطانيا​ مؤخرا كان تحالف الراغبين في بقاء البلاد في ​الاتحاد الأوروبي​.



وأوضحت ​الصحيفة - في سياق تقرير أوردته عبر موقعها الإلكتروني -​ أن التحالف المكون من 5 أحزاب ويحاول الإبقاء على بريطانيا في الاتحاد الأوروبي ويضم كلا من (حزب الأحرار الديمقراطيين وحزب الخضر​ والحزب الوطني الاسكتلندي وحزب تغيير ​المملكة المتحدة​ وحزب بلايد كيمري) فاز بـ 40% من الأصوات بينما جاء حزب (بريكست) الذي يتزعمه ​نايجل فاراج​ في المركز الثاني.



ولفتت إلى أنه بإضافة الأصوات التي حصل عليها حزب استقلال المملكة المتحدة الحزب السابق لفاراج يصبح إجمالي الأصوات المؤيدة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، حتى في حال عدم الوصول لاتفاق، نحو 35% من إجمالي عدد الأصوات.



وذكرت الإندبندنت أن نتائج الانتخابات الأوروبية في بريطانيا أوضحت أن الشعب البريطاني منقسم على نفسه بخصوص الخروج من الاتحاد الأوروبي مثله مثل مجلس العموم وأن الأغلبية تتجه إلى 3 اختيارات الأول هو الخروج الناعم أي الخروج من الاتحاد الأوروبي لكن يظل هناك روابط اقتصادية وأن تسمح بحرية الانتقال بينهما، والثاني هو الخروج الصلب أي دون اتفاق ولا يبدو ممكنًا من خلال السياسة التقليدية، وبالتالي فإن الحل الأمثل هو تنظيم استفتاء آخر وهو الحل الذي تعتقد الصحيفة أن البلاد تتجه إليه.