هيئة الأسرى: 3 أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام وأبو عكر يعلق إضرابه

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بفلسطين، اليوم الثلاثاء، بأن الأسير بسام أبو عكر من مخيم عايدة بمحافظة بيت لحم، علّق إضرابه المفتوح عن الطعام والذي استمر لأسبوع تقريبا بعد اتفاق مع إدارة سجون الاحتلال بإنهاء اعتقاله الإداري والإفراج عنه نهاية الشهر المقبل.



ولفتت الهيئة، في بيان لها، الى أن الأسير أبو عكر دخل إضرابه عن الطعام الخميس الماضي، بعد تمديد اعتقاله إداريا للمرة الخامسة على التوالي لمدة ستة اشهر اضافية بمجموع ثلاثين شهرا متتالية.



يشار إلى أن الأسير أبو عكر يقبع حاليا في سجن عوفر، وأمضى في سجون الاحتلال اربعة وعشرين عاما كان آخرها اعتقاله لمدة أربعة عشر عاما بشكل متتالٍ، فيما باقي السنوات تمت في سنوات الثمانينيات والتسعينيات.



كما بينت الهيئة أن ثلاثة أسرى يواصلون إضرابهم المفتوحة عن الطعام في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، أقدمهم الأسير حسن العويوي (35) عاما من محافظة الخليل المعتقل منذ 1512019، والمضرب عن الطعام منذ (57) يوما.



وقالت الهيئة في بيانها، إن الأسير العويوي يواجه ظروفا صحية خطيرة جرّاء رفض سلطات الاحتلال تلبية مطلبه المتمثل بإنهاء اعتقاله الإداري، ومنذ أن شرع في الإضراب تعمدت إدارة معتقلات الاحتلال نقله المتكرر من معتقل إلى آخر وكذلك إلى المستشفيات المدنية، وكان آخرها مستشفى "كابلان" حيث نُقل إليها أول من أمس بعد تدهور جديد طرأ على وضعه الصحي.