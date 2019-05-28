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الثلاثاء 28/مايو/2019 - 09:49 ص

تراجع أسهم البنوك الصينية إلى أقل مستوياتها منذ 4 أشهر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
dostor.org/2645919

دفع قرار الحكومة الصينية مصادرة أحد البنوك في الصين لأول مرة منذ أكثر من 20 عاما أسهم البنوك الصينية وبخاصة الصغيرة إلى التراجع بشدة، حيث وصل مؤشر بلومبرج للبنوك المسجلة في بورصة هونج كونج إلى أقل مستوى له منذ 4 أشهر.

كانت السلطات المالية الصينية قد أعلنت أمس السيطرة على مصرف "باوشانج بنك" بسبب وجود مخاطر ائتمان "كبيرة" لدى البنك. في الوقت نفسه ضخت هذه السلطات كميات كبيرة من السيولة النقدية إلى النظام المصرفي في ظل ارتفاع أسعار الفائدة على إعادة تمويل قروض البنوك "إنتربنك" إلى أعلى مستوى لها منذ شهر، في الوقت الذي تراجعت سندات تغطية الخسائر لدى العديد من البنوك الصينية الصغيرة اليوم الثلاثاء.

من ناحية أخرى نقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصادر وصفتها بالمطلعة القول إن "باوشانج بنك" كان جزءا من مجموعة استثمارية ضخمة تعرف باسم "مجموعة الغد" (تومورو جروب) ويقودها المليارير الصيني "شياو جيانهوا" ويخضع لتحقيقات من جانب السلطات الصينية.

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