الصندوق العالمي للطبيعة يناشد برلين العمل على تعزيز حماية المناخ

دعا الصندوق العالمي للطبيعة المعني بالحفاظ على البيئة لاتخاذ إجراءات ملموسة بشكل سريع قدر الإمكان من أجل تعزيز حماية المناخ.



وقال ميشائل شافر، مدير قسم حماية المناخ وسياسة الطاقة لدى فرع الصندوق بألمانيا: "يتعين على الحكومة الاتحادية حاليا إعداد فصل خريف يشمل قرارات سياسية متعلقة بالمناخ (بحيث يتم) وضع حزمة قوانين لحماية المناخ تضم قانون إطاري لحماية المناخ بصفته الأساس الذي يمكن أن يقودنا في النهاية إلى المسار الصائب".



يشار إلى أن الأحزاب المكونة للائتلاف الحاكم في ألمانيا، وهي الحزب الاشتراكي الديمقراطي والاتحاد المسيحي الذي يضم الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا، حققت نتيجة سيئة تاريخيا في التصويت بالانتخابات الأوروبية، فيما حقق حزب الخضر نجاحا تاريخيا.



ومن المقرر أن تقدم الوزارات المعنية بالمناخ والطاقة في ألمانيا مقترحات لمجلس الوزراء عن الطريقة التي يمكن من خلالها تحقيق أهداف المناخ.