احذروا من أن يبتلع الطفل بطاريات الألعاب

إذا كان لديك طفل فإنك بالضرورة مررت بهذه التجربة او انقذت طفلك من الوقوع فيها وهي ابتلاع البطاريات المستديرة الشبيهة بالعملة المعدنية التي تستخدم في لعب الأطفال أو سماعات الأذن.



أظهر الباحثون أن أثر ابتلاع الطفل البطارية هو أسوأ مما كان يعتقد في السابق.



قال العلماء إن هذه البطاريات قد تتسبب في ضرر بالغ لبطانة المعدة، بحسب بحث جديد جرى تقديمه في أسبوع أمراض الجهاز الهضمي في سان دييجو.



وتقول الدراسات الجديدة ان البطارية تحدث ثقوبا في معدة الطفل حتى لو لم تظهر أعراض.



وقالت الباحثة الرئيسية رشا خلف من معهد صحة الجهاز الهضمي في مستشفى كولورادو للأطفال: "تسبب البطاريات في إحداث أضرار من بينها ثقوب في جدار المعدة، وبالتالي يجب أن يفكر الأطباء في إزالة البطاريات في أقرب وقت ممكن وألا يسمحوا لها بالمرور من القناة الهضمية".



وقالت خلف: "نرى المزيد من الجروح جراء البطاريات المستديرة.. وتوجد هذه البطاريات في لعب الأطفال وأجهزة التحكم عن بعد ومفاتيح السيارات وبطاقات التهنئة الناطقة والساعات. إنها في كل مكان".