دراسة: مدمنو الكافيين أفضل في كشف رائحة القهوة

نشر بحث جديد نشر في دورية "إكسبرمنتال آند كلينيكال سايكو فارما كولوجي" (علم الأدوية النفسية التجريبي والسريري)، يفيد بأن الأشخاص الذين يشربون الكثير من القهوة يكونون أسرع في شمها من الاخرين.



اختبر العلماء ثلاث مجاميع من الأشخاص في الدراسة، أحدها لأشخاص لم يحتسوا الكافيين قط، وأخرى لأشخاص يحتسون القهوة باعتدال وثالثة لأشخاص يشربون القهوة بكثرة.



وقال المؤلف الرئيسي للدراسة لورينزو ستافورد: "لقد وجدنا أنه كلما ازداد استهلاك الكافيين، كلما كان الشخص أسرع في شم رائحة القهوة".



وبعيدا عن منح محبي القهوة القناعة أنهم ليسوا مجانين حقا، فإن هذا البحث يمكن أن يكون وسيلة تساعد في تطوير أشكال معينة من العلاج بالتبغيض لمدمني المخدرات، خصوصا مدمني التبغ والقنب وكلاهما له رائحة مميزة.