وزير الدفاع الروسي يصل طاجيكستان لإجراء محادثات عسكرية

وصل وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو اليوم الثلاثاء، إلى مدينة دوشنبه عاصمة جمهورية طاجيكستان؛ لاجراء محادثات مع عدد من مسئوليها.



وسوف يبحث وزير الدفاع شويجو مع القادة العسكريين الطاجيكستانيين تحديث قواتهم المسلحة، وعمل القاعدة العسكرية الروسية الموجودة في طاجيكستان.



وقالت المتحدثة باسم وزير الدفاع الروسي روسيانا ماركوفسكايا إن شويجو سيناقش تحديث قوات طاجيكستان، وعمل القاعدة العسكرية الروسية في طاجيكستان مع وزير الدفاع الطاجيكستاني ميرزه شيرعلي، موضحة أنه سيتم بحث نفس الموضوعات خلال اللقاء المرتقب بين رئيس جمهورية طاجيكستان امام علي رحمون، ووزير الدفاع الروسي.