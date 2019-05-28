الرئيس الفلسطيني يهنئ نظيره الأذري ورئيسة أثيوبيا بالعيد الوطني

هنأ رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الثلاثاء، رئيس جمهورية أذربيجان الهام علييف، لمناسبة احتفال بلاده بيوم الاستقلال.



وثمن سيادته في برقيته، مواقف نظيره الأذري الأخوية الداعمة لنضال شعبنا من أجل إنهاء الاحتلال، وقيام دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.



كما أكد الرئيس اعتزازه بالعلاقات الوطيدة التي تجمع البلدين والشعبين، وبأنها ستظل محل الاهتمام والسعي الدائم لتوطيدها وتعزيز سبل التعاون المشترك، وفتح آفاق جديدة.

كما هنأ محمود عباس، اليوم الثلاثاء، رئيسة جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية سهلي ورق فرودي، ورئيس وزرائها أبي أحمد، لمناسبة احتفال بلادهما بالعيد الوطني.



وأعرب الرئيس في برقيته لنظيرته الأثيوبية، عن تقديره لمواقف أثيوبيا الداعمة لحقوق شعبنا، ولعلاقات الصداقة الوطيدة التي تربط الشعبين، مؤكدا حرصه على مواصلة تطويرها وتعزيز سبل التعاون المشترك بين البلدين.