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الثلاثاء 28/مايو/2019 - 09:32 ص

تصريحات رئيس ريال مدريد والمدرب القادم لبرشلونة تتصدر عناوين صحف أسباني

فلورينتينو بيريز
فلورينتينو بيريز
أ ش أ
dostor.org/2645900

احتلت التصريحات التى أدلى بها رئيس نادى ريال مدريد فلورينتينو بيريز بشأن العديد من القضايا الخاصة بالنادى الملكي عناوين الصحف الإسبانية الصادرة اليوم الثلاثاء، بجانب الحديث عن هوية المدرب القادم لفريق برشلونة.

وتصدر تصريح بيريز صحيفة ماركا بعنوان "لن نترك راموس يُغادر مجانا"؛ وجاء ذلك تعليقا على طلب قائد الفريق راموس الرحيل مع انتهاء الموسم، مضيفة "لم أتحدث مع زيدان عن اللاعبين مبابي ونيمار لاعبى باريس سان جيرمان، حاولنا لعدة سنوات التعاقد مع إيدين هازارد من تشيلسى ولم ننجح.. لم يشكل رحيل رونالدو أي مشكلة، لست سعيدًا بهزيمة برشلونة من ليفربول، ولم أفكر أبدًا في الرحيل عن النادي".

وخرجت صحيفة موندو ديبورتيفو المقربة من برشلونة بعنوان يقول "مدربون في المدار إذا لم يستمر فالفيردي، هناك خيارات متوفرة على مستوى المدربين في السوق"، مضيفة "كومان يحمل جينات البلوجرانا، لكن هناك عدة خيارات على غرار أليجري وتين هاج ومارتينيز وإيمري ولوران بلان".

وعلى الصفحة الرئيسية لصحيفة سبورت"، جاء العنوان التالى"التواصل مع روبرتو مارتينيز"، مضيفة "برشلونة يتواصل مع مدرب بلجيكا الحالي، تحسبًا لرحيل إرنستو فالفيردي، النادي سيلتقي مع مدرب الفريق؛ لحسم الموقف واتخاذ أفضل قرار من أجل مستقبل البارسا".

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