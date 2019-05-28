مصادر يمنية: ميليشيات الحوثي تحفر الخنادق وتزرع الألغام في الحديدة

أفادت مصادر عسكرية يمنية اليوم الثلاثاء بأن ميليشيات الحوثي تواصل حفر الخنادق والأنفاق، وتفخيخها بالألغام والعبوات الناسفة داخل مدينة الحديدة شمال غربي اليمن.



ونقلت قناة العربية الحدث الإخبارية عن المصادر العسكرية قولها إن ما تقوم به ميليشيات الحوثي يوميا من استعدادات قتالية في الحديدة يهدد حياة المدنيين، ويؤكد إصرارها على نسف اتفاق ستوكهولم.



ومن جهة أخرى، شنت ميليشيات الحوثي حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين بمديرية زبيد غرب محافظة الحديدة؛ وذلك بسبب رفض المواطنين الالتحاق والقتال بصفوف الميليشيات التي تقوم بعملية حشد وتعبئة واسعة في مديريات ومناطق الحديدة الواقعة تحت سيطرتها.



وكانت هندسة المقاومة المشتركة قد اكتشفت وفككت يوم الاثنين الماضي، نفقا تحت طريق عام في مدينة الحديدة مليئا بالبراميل المتفجرة، وصواريخ حولتها الميليشيات الحوثية إلى ألغام تكفي لتدمير أحياء سكنية بكاملها في حال تفجيرها.