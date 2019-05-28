قائمة منتخب هولندا لموقعة إنجلترا في قبل نهائى الأمم الأوروبية

أعلن رونالد كومان المدير الفنى لمنتخب هولندا قائمة تضم 23 لاعبا، استعدادا لنهائيات دوري الأمم الأوروبية، واستبعد خلالها المدافع كيني تيتي بسبب إصابته في المران، في بداية الأسبوع الحالي، وضم كومان المدافع هانس هاتيبور، لاعب أتالانتا، الذي لم يكن ضمن التشكيلة الأولية، لتعويض غياب تيتي.



وتلتقي هولندا مع إنجلترا في جيمارايش بالبرتغال، في السادس من يونيو المقبل، ثم تخوض النهائي أو مباراة المركز الثالث، بعد ثلاثة أيام أخرى.



وجاءت التشكيلة على النحو التالي:



حراس المرمى: ماركو بيزوت (ألكمار) ياسبر سيليسن (برشلونة الإسباني) كينيت فيرمير (فينورد روتردام).



مدافعون: ناثان آكي (بورنموث الإنجليزي) دالي بليند وماتياس دي ليخت (أياكس أمستردام) ستيفان دي فري (إنتر ميلان الإيطالي) دينزل دمفريز (أيندهوفن) هانس هاتيبور (أتالانتا الإيطالي) باتريك فان أنهولت (كريستال بالاس الإنجليزي) فيرجيل فان ديك (ليفربول الإنجليزي).



لاعبو وسط: فرينكي دي يونج (أياكس أمستردام) مارتن دي رون (أتالانتا الإيطالي) دافي بروبر (برايتون آند هوف ألبيون الإنجليزي) كيفن ستروتمان (أولمبيك مارسيليا الفرنسي) دوني فان دي بيك (أياكس أمستردام) توني فيلهينا (فينورد روتردام) جورجينيو فينالدم (ليفربول الإنجليزي).



مهاجمون: رايان بابل (فولهام الإنجليزي) ستيفن برجفين ولوك دي يونج (أيندهوفن) ممفيس ديباي (أولمبيك ليون الفرنسي) كوينسي بروميس (إشبيلية الإسباني).