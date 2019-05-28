اليوم.. بوتين في كازاخستان لحضور جلسة المجلس الاقتصادي الأوراسي

ذكر المكتب الصحفى للكرملين، أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين سيتوجه الى العاصمة السلوفاكية نور سلطان، اليوم الثلاثاء، لحضور جلسة المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى هناك.



من المقرر أن تعقد الأحداث الرئيسية لقمة الاتحاد الاقتصادي للمنطقة الأوروبية الآسيوية يوم الأربعاء، لكن الرئيس الروسي سيبدأ رحلة إلى كازاخستان بعد ظهر اليوم الثلاثاء.



تحتفل الجلسة الحالية بالذكرى الخامسة لتأسيس الاتحاد الاقتصادي الأوروبي، والتي تضم روسيا وأرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان.



سوف يركز بوتين على المبادئ التوجيهية الرئيسية لاستراتيجية الاقتصاد الكلي للدول الأعضاء للفترة 2019-2020، ومجموعة واسعة من الوثائق الأخرى حول تحرير أسواق السلع والخدمات وعلى التعاون في الاقتصاد الرقمي.



وقال المكتب الصحفي للكرملين "أعضاء المجلس الأعلى سيلخصون نتائج عمل الاتحاد الأوروبي الاقتصادي على مدار خمس سنوات ويرسمون مهام توسيع التعاون في مختلف المجالات، مثل التجارة والاقتصاد والصناعة والمالية والسياسة الاجتماعية".