كوريا الجنوبية تطلق إجراءات للموافقة على التبرع لكوريا الشمالية

قال مسؤول بوزارة الوحدة الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء إن الحكومة ستبدأ الإجراءات الداخلية اللازمة في هذا الأسبوع لتوفير أموالها الموعودة لوكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة في إطار جهودها لمساعدة الشعب الكوري الشمالي المحتاج.



تجري الحكومة حاليا مشاورات مع برنامج الأغذية العالمي(WFP) ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة(اليونيسف) حول موعد وكيفية تقديم التبرعات الموعودة لمشاريعهما للمساعدة في معالجة سوء التغذية والمشاكل الصحية التي تواجه النساء الحوامل والأطفال في كوريا الشمالية. وفي وقت سابق، قالت الوزارة إن النقاش سيكتمل في غضون هذا الأسبوع.



وقال مسؤول بالوزارة للصحفيين شريطة عدم الكشف عن هويته، "الإجراءات الداخلية ستبدأ أيضا في غضون هذا الأسبوع"، في إشارة إلى عملية المداولات والموافقة على خطة التبرع من قبل الوكالات ذات الصلة مثل مجلس ترويج التبادل بين الكوريتين.



وأضاف المسؤول أن المداولات من قبل المجلس المكون من الخبراء الحكوميين والمدنيين ستستمر حتى الأسبوع المقبل.



تعهدت كوريا الجنوبية مؤخرا بالتبرع بمبلغ 8 ملايين دولار لوكالات الأمم المتحدة لمشاريعها في كوريا الشمالية. كما أنها تضع خططا لتقديم المساعدات الغذائية الإنسانية إلى كوريا الشمالية، حيث يواجه ملايين الأشخاص هناك نقصا حادا في الغذاء بسبب العقوبات العالمية والظروف الجوية غير المواتية.



وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة بناء على زيارتهما لكوريا الشمالية إن إنتاج كوريا الشمالية من المحاصيل في العام الماضي بلغ أدنى مستوى له منذ عام 2008، وأن ما يقدر بنحو 10 ملايين شخص، أو حوالي 40% من سكانها، في حاجة ماسة إلى الطعام.



وذكرا أن الوضع الغذائي في كوريا الشمالية قد يتدهور خلال موسم الجفاف في الفترة من مايو إلى سبتمبر، إذا لم يتم اتخاذ أي إجراءات إنسانية مناسبة وعاجلة.



ولم ترد كوريا الشمالية رسميا على مساعي كوريا الجنوبية لتوفير المساعدات الإنسانية، لكن وسائل الإعلام الكورية الشمالية للدعاية كثفت مؤخرا دعوات للجنوب للتركيز بشكل أكثر على تحسين العلاقات بين الكوريتين.