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الثلاثاء 28/مايو/2019 - 09:14 ص

تقرير: البلدان المتقدمة ستخسر ربع طاقتها النووية بحلول 2025

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أمينة ذكي
dostor.org/2645885

قالت الوكالة الدولية للطاقة في باريس في تقرير اليوم الثلاثاء، إن الدول المتقدمة التي تخفض تدريجيا توليد الطاقة النووية لديها، قد تفقد ربع طاقتها النووية بحلول عام 2025 وثلثيها بحلول عام 2040.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة (IEA) في تقريرها "مستقبل الطاقة النووية غير مؤكد حيث بدأت المصانع القديمة في الإغلاق في الاقتصادات المتقدمة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى سياسات التخلص التدريجي منها وأيضًا نتيجة لعوامل اقتصادية وتنظيمية".

وأضافت أن التراجع الحاد في قطاع توليد الطاقة النووية سيضر بأمن الطاقة لتلك الدول وسيعرقل تحقيق الأهداف التي حددها اتفاق باريس بشأن تغير المناخ.

ووفقًا لوكالة الطاقة الدولية، تعد الطاقة النووية في الوقت الحالي ثاني أكبر مصدر للطاقة منخفضة الكربون في العالم، حيث تمثل 10٪ من توليد الكهرباء على مستوى العالم، إنها في المرتبة الثانية بعد الطاقة المائية بنسبة 16 ٪. بالنسبة للاقتصادات المتقدمة، مثل الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي واليابان.

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