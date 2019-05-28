الآلاف يشاركون في مظاهرات مناهضة للجيش في باكستان

تحدى الآلاف من المواطنين حظر التجوال المفروض في شمال غرب باكستان، وشاركوا في مسيرات مناهضة للجيش، عقب مقتل نشطاء حقوقيين بعدما فتح الجنود النار على المظاهرة التي كانوا يشاركون فيها.



وقد احتج أعضاء جماعة حقوقية تمثل أفراد عرقية البشتون في جميع المدن الرئيسية مساء أمس الاثنين، ورددوا شعارات مناهضة للجيش وطالبوا بالإفراج عن قادتهم.



ودعت إلى هذه الاحتجاجات حركة حماية البشتون "حركة بشتون تحفظ"، التي ظهرت العام الماضي عقب مقتل أحد أفراد عرقية البشتون على يد رجل شرطة في مدينة كراتشي.



وقد لقى أربعة نشطاء على الأقل حتفهم وأصيب العشرات أمس الأول الأحد في منطقة وزيرستان الشمالية بالقرب من الحدود الأفغانية عندما فتح جنود النار على مظاهرة لحركة حماية البشتون.