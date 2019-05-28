فرنسا تدعو العراق إلى تجنيب أربعة من مواطنيها الإعدام

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان اليوم الثلاثاء، إن فرنسا تكثف الجهود الدبلوماسية لمنع إعدام أربعة من مواطنيها في العراق بعد الحكم عليهم بالإعدام لانتمائهم إلى تنظيم داعش.



وأعلنت حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون أنها تحترم السيادة العراقية، لكنها تعارض عقوبة الإعدام.



وكان مسؤولو المحكمة العراقية قالوا إن الأربعة حكم عليهم بالإعدام شنقا، لانتمائهم إلى تنظيم داعش الإرهابي.



يأتي هذا فيما حكم على 3 مواطنين فرنسيين، بالإعدام مساء أمس على خلفية انتمائهم لتنظيم داعش، كما أفاد مسئول عراقي بأن الثلاثة الذين حكم عليهم كانوا من بين 12 مواطنًا فرنسيًا سلمتهم قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة إلى العراق في يناير.



قالت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الاثنين، إنها تعارض من حيث المبدأ عقوبة الإعدام، لكنها قالت أيضا إنها تقبل السيادة العراقية.