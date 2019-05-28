إيطاليا تستهدف عضوية المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي

قال برلماني إيطالي رفيع المستوى إن الحكومة الإيطالية ستسعى للحصول على مقعد في المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، بهدف استغلاله في دفع البنك إلى شراء السندات الحكومية لتمويل مشروعات البنية التحتية في دول منطقة العملة الأوروبية الموحدة.



وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن قادة الاتحاد الأوروبي يستعدون لمناقشة ترشيحات المناصب الرئيسية في البنك المركزي الأوروبي بما في ذلك منصب رئيس البنك، حيث تنتهي ولاية الرئيس الحالي الإيطالي الجنسية "ماريو دراجي" الذي تنتهي ولايته في كتوبر المقبل، في حين سيؤدي خروج "دراجي" من منصبه إلى عدم وجود ممثل لإيطاليا في المجلس التنفيذي للبنك.



ونقلت بلومبرج عن "كلاوديو بورجي" المستشار الاقتصادي لنائب رئيس وزراء إيطاليا "ماتيو سالفيني" القول "يجب أن يكون لدينا مقعدا في المجلس. من المستحيل ألا يكون لاقتصاد بحجم الاقتصاد الإيطالي مقعد فيه.. كما أنه من المهم بالنسبة لنا أن يكون لنا مقعد لأننا نعتزم تقديم مقترحات

للمجلس التنفيذي".