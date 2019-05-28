حارس مرمى أرسنال يتطلع إلى لقب أخير في مسيرته على حساب تشيلسي

يتطلع بيتر تشيك حارس مرمى أرسنال إلى إضافة لقب آخر إلى قائمة إنجازاته قبل نهاية مسيرته الاحترافية، وذلك على حساب فريقه السابق تشيلسي، حيث يلتقي الفريقان بعضهما البعض في مواجهة إنجليزية خالصة بنهائي بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.



ويلتقي الفريقان في باكو، عاصمة اذربيجان، غدا الأربعاء في آخر مباراة بالمسيرة الاحترافية للحارس تشيك.



وأحرز تشيك 13 لقبا، منها لقب الدوري الأوروبي عام 2013، خلال 11 موسما قضاها بين صفوف تشيلسي وأثبت خلالها نفسه كواحد من أفضل الحراس في العالم.



وبعد الانضمام إلى أرسنال في عام 2015، أضاف تشيك لقبا آخر إلى قائمة إنجازاته عبر كأس الاتحاد الإنجليزي، لكن الحارس البالغ من العمر 37 عاما بصدد إنهاء مسيرته الآن، وسيكون ذلك أمام فريقه السابق.



وقال تشيك عقب فوز أرسنال على بلنسية في الدور قبل النهائي للدوري الأوروبي "سيكون من الرائع إنهاء مسيرتي أمام تشيلسي... الحلم الأخير لي كان خوض هذا النهائي الأوروبي، وقد تحول إلى حقيقة. والآن حلمي هو التتويج باللقب."



وشارك تشيك أساسيا في أول سبع مباريات لأرسنال في الموسم قبل أن يحل مكانه الوافد الجديد للفريق بيرند لينو في سبتمبر.



ومنذ ذلك الوقت، تولى تشيك حراسة مرمى الفريق في منافسات الكأس كما شارك أساسيا في جميع المباريات الثماني للفريق في الأدوار الإقصائية بالدوري الأوروبي.