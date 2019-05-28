نقل شبلين من النمر الأبيض النادر إلى حديقة حيوانات نيكاراغوا

نُقل اثنين من أشبال النمر الأبيض إلى منزلهما الجديد، في حديقة حيوانات نيكاراغوا الوطنية، حيث سينضم الزوج إلى مجموعة من أنواع القطط الكبيرة النادرة.



قال مدير حديقة الحيوان إدواردو ساكاسا يوم الاثنين، إن الأشقاء المسمى (عثمان وهاليمي)، يبلغان من العمر خمسة أشهر وهما الحيوانات الوحيدة من نوعها في أمريكا الوسطى.



وأضاف أنه تم التبرع بهما من حديقة حيوانات مكسيكية، الموطن لوالديهما، وهما الجيل الثالث من النمور المولودة في الأسر في ذلك البلد.



وتعتبر الأسود والنمور البيضاء على حد سواء حيوانات نادر للغاية، حيث يبلغ عددهم بضع مئات فقط في جميع أنحاء العالم، ويعود الفضل في ظهورهم إلى الجينات المتنحية.



يقدر الصندوق العالمي للحياة البرية (WWF) أن عدد النمور البرية قد انخفض من 100000 في عام 1900 إلى حوالي 3900 اليوم.