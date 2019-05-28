كوريا الجنوبية تقرر رفع دعوى جنائية ضد دبلوماسي ونائب برلماني

قررت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية رفع دعوى جنائية ضد دبلوماسي ونائب برلماني.



وقال مصدر في الوزارة اليوم الثلاثاء إن الوزارة قررت رفع دعوى جنائية ضد الدبلوماسي المتهم بتسريب محتويات محادثة هاتفية بين الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن والرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظرا لخطورة القضية، مضيفا أنه من المتوقع أن ترفع أيضا دعوى جنائية ضد النائب البرلماني لحزب كوريا للحرية المعارض الرئيسي كانغ هيو-سانغ.



وعقدت الوزارة يوم أمس الاثنين لجنة المراجعة التي يرأسها النائب الأول لوزيرة الخارجية جو سي-يونغ، وقررت فيها المطالبة بفرض عقوبة ثقيلة على الدبلوماسي ومسؤولين آخرين في سفارة كوريا الجنوبية لدى واشنطن بتهمة الإهمال في إدارة الأسرار، حيث تشمل العقوبة الثقيلة الفصل والطرد والإيقاف عن العمل وغيرها.



وكان الدبلوماسي يعمل في سفارة كوريا الجنوبية لدى واشنطن واتهم بأنه سلم محتويات المكالمة الهاتفية إلى النائب البرلماني كانغ وتم إيقافه عن العمل وأجبر على العودة إلى كوريا الجنوبية.



وقال المحامي المكلف بالدفاع عن الدبلوماسي في بيانه إن النائب البرلماني سأل عدة مرات الدبلوماسي عما هو أساس شائعة زيارة ترامب إلى كوريا الجنوبية في مايو، مضيفا أن الدبلوماسي سلمه بالخطأ العبارات في سجل المكالمة الهاتفية إليه.



وورد في المكالمة الهاتفية أن الرئيس مون طلب من نظيره الأمريكي ترامب زيارة سيئول مباشرة بعد رحلته من اليابان في الفترة من 25 إلى 28 مايو، فاقترح ترامب التوقف لفترة قصيرة في سيئول في طريق عودته من طوكيو الى بلاده.



وكشف النائب البرلماني كانغ عن المحادثة في وقت مبكر من هذا الشهر، متهمًا مون بـ "التسول" لزيارة ترامب.



ودحضت وزيرة الخارجية كانغ كيونغ هوا يوم السبت ادعاء النائب كانغ بأن الكشف عن المحادثات الهاتفية كان من أجل مصلحة الشعب. غير أنها وصفت التسريب بأنه "عمل مدروس" وتعهدت بمعاقبة المتورطين وفقًا للقوانين.