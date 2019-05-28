كوريا الجنوبية تعتزم بناء 18 منشأة لإنتاج الهيدروجين

قالت وزارة الصناعة في كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء إنها تخطط لبناء 18 منشأة لإنتاج الهيدروجين بحلول عام 2022 تماشيا مع رؤية الحكومة لاستخدام الموارد كمصدر طاقة رئيسي للبلاد للسيارات والاستخدامات اليومية الأخرى.



وستبدأ أعمال البناء لثلاثة مصانع في سيئول وتشانغوون وسامشوك هذا العام، وسيتم استكمالها في عام 2020، وسيزيد العدد تدريجيا، وفقا لوزارة التجارة والصناعة والطاقة.



وقالت الوزارة إن المنشآت ستستخدم الغاز الطبيعي المسال لإنتاج الهيدروجين الذي سيتم تزويده لمحطات الحافلات القريبة التي تعمل بخلايا الوقود الهيدروجينية، أو مراكز الشحن الأخرى.



وتتحرك كوريا الجنوبية لبناء البنية التحتية لتوسيع إمدادات الهيدروجين بما يتماشى مع سياسة الطاقة الجديدة.



ستكون كل منشأة قادرة على إنتاج حوالي 1،000 إلى 1،300 كيلوغرام من الهيدروجين على أساس يومي، وهذا ما يكفي لتوفير ما يصل إلى 40 حافلة تعمل بالهيدروجين.



وقالت الوزارة إنه سيتم تحديد سعر الهيدروجين في وقت لاحق.



وسبق أن قالت الوزارة إن العدد التراكمي للمركبات المنتجة التي تعمل بالهيدروجين بحلول عام 2040 في كوريا الجنوبية سيصل إلى 6.2 مليون وحدة.



وتركز سياسة الطاقة الجديدة بشكل خاص على تشجيع استخدام الهيدروجين في قطاع النقل العام، حيث يصل عدد سيارات الأجرة التي تعمل بالهيدروجين إلى 80،000 وحدة في عام 2040، إلى جانب 40،000 حافلة و30،000 شاحنة.



ويوجد حاليا 35 حافلة تعمل بالهيدروجين في كوريا الجنوبية، ومن المقرر أن يصل الرقم إلى 2،000 وحدة في عام 2022.



وإلى جانب الجهود المبذولة لزيادة عدد منشآت الإنتاج، تتحرك الوزارة أيضا لبناء المزيد من محطات شحن الهيدروجين. وسيصل عدد محطات الشحن الذي يبلغ حاليا 14 محطة فقط العام الماضي، إلى 310 محطة في 2،022 و1،000 محطة بحلول عام 2040.