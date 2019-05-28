القاهرة : الثلاثاء 28 مايو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
07:23 ص

إيران تناقض نفسها بالدعوة لـ"معاهدة عدم الاعتداء" مع الخليج
09:06 م

الطاروطى: تعلمت المقامات الموسيقية من الملحنين.. ونشأت فى «عائلة قرآنية»
09:27 م

عمرو قطايا: «مصر دولة بحرية» هدفها استعادة مكانة الأسطول المصرى
02:28 م

كلمة الرئيس السيسي بمناسبة يوم إفريقيا مترجمة للفرنسية
09:33 ص

رسميًا.. السعودية ترفع الحظر عن البصل المصرى
11:09 م

شاهد.. فيديو ترويجي لـ"تميمة" كأس الأمم الإفريقية 2019
03:56 م

رئيس الوزراء يسحب الجنسية المصرية من 4 مواطنين
11:49 ص

الوزراء ينفى إلغاء فترة سماح سداد فاتورة التليفون الأرضي
09:56 م

محمد أنور: لا توجد منافسة بين نجوم «مسرح مصر» (حوار)
02:14 ص

الروائية العُمانية جوخة الحارثى تحصد "مان بوكر الدولية"
01:22 ص

كوريا الشمالية: واشنطن انتهكت سيادتنا باحتجاز سفينتنا
03:35 م

"بعدما حرمته الكنيسة".. ماذا قال البابا شنودة عن نظمي لوقا؟
اقتصاد
الثلاثاء 28/مايو/2019 - 08:23 ص

كوريا الجنوبية تعتزم بناء 18 منشأة لإنتاج الهيدروجين

كوريا الجنوبية تعتزم
وكالات
dostor.org/2645843

قالت وزارة الصناعة في كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء إنها تخطط لبناء 18 منشأة لإنتاج الهيدروجين بحلول عام 2022 تماشيا مع رؤية الحكومة لاستخدام الموارد كمصدر طاقة رئيسي للبلاد للسيارات والاستخدامات اليومية الأخرى.

وستبدأ أعمال البناء لثلاثة مصانع في سيئول وتشانغوون وسامشوك هذا العام، وسيتم استكمالها في عام 2020، وسيزيد العدد تدريجيا، وفقا لوزارة التجارة والصناعة والطاقة.

وقالت الوزارة إن المنشآت ستستخدم الغاز الطبيعي المسال لإنتاج الهيدروجين الذي سيتم تزويده لمحطات الحافلات القريبة التي تعمل بخلايا الوقود الهيدروجينية، أو مراكز الشحن الأخرى.

وتتحرك كوريا الجنوبية لبناء البنية التحتية لتوسيع إمدادات الهيدروجين بما يتماشى مع سياسة الطاقة الجديدة.

ستكون كل منشأة قادرة على إنتاج حوالي 1،000 إلى 1،300 كيلوغرام من الهيدروجين على أساس يومي، وهذا ما يكفي لتوفير ما يصل إلى 40 حافلة تعمل بالهيدروجين.

وقالت الوزارة إنه سيتم تحديد سعر الهيدروجين في وقت لاحق.

وسبق أن قالت الوزارة إن العدد التراكمي للمركبات المنتجة التي تعمل بالهيدروجين بحلول عام 2040 في كوريا الجنوبية سيصل إلى 6.2 مليون وحدة.

وتركز سياسة الطاقة الجديدة بشكل خاص على تشجيع استخدام الهيدروجين في قطاع النقل العام، حيث يصل عدد سيارات الأجرة التي تعمل بالهيدروجين إلى 80،000 وحدة في عام 2040، إلى جانب 40،000 حافلة و30،000 شاحنة.

ويوجد حاليا 35 حافلة تعمل بالهيدروجين في كوريا الجنوبية، ومن المقرر أن يصل الرقم إلى 2،000 وحدة في عام 2022.

وإلى جانب الجهود المبذولة لزيادة عدد منشآت الإنتاج، تتحرك الوزارة أيضا لبناء المزيد من محطات شحن الهيدروجين. وسيصل عدد محطات الشحن الذي يبلغ حاليا 14 محطة فقط العام الماضي، إلى 310 محطة في 2،022 و1،000 محطة بحلول عام 2040.

اقرأ أيضًا
منذ يومين

عمرو قطايا: «مصر دولة بحرية» هدفها استعادة مكانة الأسطول المصرى

منذ أقل من شهر

"المالية": 1.5 تريليون جنيه حجم المصروفات فى موزانة الدولة الجديدة

منذ أقل من شهرين

غدًا.. "العربية للتصنيع" توقع عقد تصنيع 10 قطارات للخط الثالث للمترو

منذ أقل من شهرين

البنك الدولي يشيد ببرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي

منذ شهرين

فاروس تتوقع تثبيت أسعار الفائدة حتى سبتمبر

منذ أكثر من شهرين

"طلعت": بدء الأعمال الإنشائية لمدينة المعرفة الرقمية خلال شهرين

الآن

ابتكار أخشاب تطرد الحرارة من المنازل

"المجمعات": استلام كعك وبسكويت العيد من إنتاج مخابز القاهرة الكبرى

بوكيتينو يكشف موقفه من تدريب يوفنتوس

إصابة 19 شخصًا بينهم أطفال فى عملية طعن باليابان

ads
ads
الأكثر قراءة

بينهم لاعب كرة قدم.. تأجيل محاكمة 44 متهمًا بـ"ولاية سيناء"

الأرصاد تفجر مفاجأة حول حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

اتحاد الكرة يحدد موعد مباراة الأهلي والزمالك

تعرف على الأندية المتأهلة لدوري أبطال أوروبا 2019/ 2020

ألبومات الصور

تتويج نادي الزمالك بالكونفيدرالية

جماهير الزمالك تحتفل بالفوز بكأس الكونفيدرالية

احتفالات جمهور الزمالك فى ميت عقبة بالفوز بالكونفدرالية الأفريقية

الزحف الأبيض.. جماهير الزمالك بطل نهائي الكونفدرالية الأول

رياضة

بيريز: راموس طلب مغادرة ريال مدريد مجانا ليذهب إلى الصين

السعودية تترقب قرارا بمنحها حق استضافة مونديال الأندية 2019

باكو تستعد ليورو 2020 بنهائي الدوري الأوروبي

نجم الساعة

بعد 3 سنوات من البطولة المطلقة.. ياسر جلال يتألق في "لمس أكتاف"

الأكثر قراءة

بينهم لاعب كرة قدم.. تأجيل محاكمة 44 متهمًا بـ"ولاية سيناء"

الأرصاد تفجر مفاجأة حول حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

اتحاد الكرة يحدد موعد مباراة الأهلي والزمالك

تعرف على الأندية المتأهلة لدوري أبطال أوروبا 2019/ 2020

الرئيس نيوز

قيادات أحزاب معارضة تكشف لـ"الرئيس نيوز": تفاصيل "الجبهة الجديدة"

ماذا علاء مبارك لرجل نصحه بـ"الاعتذار للمصريين" عن حكم والده؟

قضاة السودان يعلنون بدء "إضراب عام"

الجزائر: اكتشاف حقل جديد للغاز في "تندوف" جنوب غرب البلاد

"ترامب" يناقض نفسه: إيران لديها الفرصة لتكون "دولة عظيمة"

كشكول

١٠ يونيو آخر موعد لتلقي التظلمات من نتائج طلاب الشهادة الاعدادية بالعمرانية

إحالة ملاحظ بلجان الدبلومات في الفيوم للتحقيق

هدوء بمقار اعتذارات المعلمين الغير راغبين في المشاركة بامتحانات الثانوية العامة

وكيل "بور سعيد" ينعي وفاة ملاحظ خلال أداء عمله بلجان الدبلومات

محافظ كفرالشيخ يكلف بتوفير خطوط السرفيس استعداداً لامتحان الثانوية

الأمصار

وزير الخارجية الأردني مع دبلوماسية سويدية الأوضاع في المنطقة

مسؤول فلسطيني: محمود عباس يدعو قادة العرب لمقاطعة ورشة البحرين

لحظات رعب عاشها ركاب طائرة عقب تحطم قمرة القيادة

مستشار النمسا: نعيش فترة صعبة من التحديات وسحب الثقة مؤامرة حزبية

طارق حامد المقاتل الذي لم يسقط سيفه أبداً

مرايا الابداع

قصيدة ٢

قصيدة ١

ads
منوعات

8.6 % زيادة في عدد الأجانب المقيمين بكوريا الجنوبية

ابتكار أخشاب تطرد الحرارة من المنازل

وفاة إمام الحرم النبوى السابق الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد

الصحة

في باكستان.. فريق طبي دولي يصل "قرية الإيدز"

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎