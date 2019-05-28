الأمم المتحدة: استهداف المدارس الأفغانية ارتفع 3 أضعاف خلال عامين

قالت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، إن الهجمات التي تستهدف المدارس في أنحاء أفغانستان ارتفعت ثلاثة أضعاف خلال الفترة ما بين 2017 و2018.



وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونسيف" في بيان إن هذه أول مرة تسجل فيها الهجمات التي تستهدف المدارس في أفغانستان ارتفاعا منذ عام 2015، حيث ارتفعت من 68 إلى 192 هجوما.



وأضاف البيان أن من بين أسباب الارتفاع استخدام المدارس من أجل إجراء الانتخابات الأفغانية العام الماضي.



وكانت الانتخابات الأفغانية قد أجريت في أكتوبر العام الماضي، حيث تم استخدام المدارس كمراكز اقتراع.



وأشار البيان إلى أن أكثر من ألف مدرسة تم إغلاقها بحلول نهاية العام الماضي بسبب تدهور الوضع الأمني.



وجاء في التقرير" نتيجة لذلك تم حرمان نصف مليون طفل من حقهم في التعليم".



وقالت المديرة التنفيذية لليونسيف هينريتا فوري "التعليم معرض للخطر في أفغانستان" مضيفة "الهجمات الوحشية على المدارس وأعمال القتل والإصابة واختطاف المدرسين والتهديدات ضد التعليم تدمر آمال وأحلام جيل كامل من الأطفال".