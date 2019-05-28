النزعة الاستهلاكية لكوريا الجنوبية تنخفض إلى أدنى مستوى في مايو

انخفضت النزعة الاستهلاكية لكوريا الجنوبية انخفاضا حادا في مايو، وفقًا لما أظهرته بيانات بنك كوريا يوم الثلاثاء، وسط مخاوف متزايدة بشأن التباطؤ الاقتصادي وتصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.



وصل مؤشر ثقة المستهلك المركب إلى 97.9 لهذا الشهر، بانخفاض 3.7 عن الشهر السابق، وفقا لبنك كوريا.



وتعتبر هذه القراءة هي أدنى مستوى منذ يناير عندما بلغ المؤشر 97.5. يشار إلى أن القراءة عندما تكون فوق 100 فإنها تعني أن عدد المتفائلين يفوق عدد المتشائمين.



وقال بنك كوريا المركزي في بيان صحفي "إن مؤشر نزعة المستهلك انخفض وسط تراجع في المؤشرات ذات الصلة بسبب تصاعد الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين وضعف الأداء الاقتصادي وتراجع أسعار الأسهم مما أدى إلى تفاقم توقعات الناس بشأن أوضاعهم المالية".



بلغ مؤشر منفصل يقيس معنويات الناس تجاه أوضاعهم الاقتصادية الحالية 91 في مايو، بانخفاض 2 عن الشهر السابق، في حين أن مؤشر آخر يقيس توقعاتهم للظروف في ستة أشهر على الطريق هبط من 3 إلى 92 خلال الفترة المذكورة.



كما توقع المزيد من الناس أن يتراجع دخلهم على مدار الأشهر الستة المقبلة، حيث يقيس المؤشر شعورهم تجاه الدخل المستقبلي الذي سيخسر 2 إلى 97 في مايو.



ويأتي أحدث تقرير بعد حوالي شهر من إعلان البنك المركزي أن الاقتصاد المحلي تقلص بنسبة 0.3 % في الربع الأول من العام مقارنة بالثلاثة أشهر التي سبقته، وهو أسوأ أداء منذ أكثر من عقد.



تم إجراء المسح الشهري من 10 إلى 17 مايو، وشمل 2،343 أسرة في جميع أنحاء البلاد.