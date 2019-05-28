خلاف بين ترامب وآبي بشأن إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ

وقع خلاف بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بشأن إطلاق كوريا الشمالية الأخير للصواريخ.



وقال الرئيس ترامب في مؤتمر صحفي مشترك مع آبي في طوكيو اليوم الثلاثاء قبيل مغادرته اليابان، إن كوريا الشمالية لم تجر أي تجارب نووية ولم تطلق أي صواريخ طويلة المدى وبالستية خلال السنتين الأخيرتين.



وأضاف أنه لا يوافق على أن كوريا الشمالية انتهكت عقوبات الأمم المتحدة المفروضة عليها، غير أن آبي قال إن هناك توافق في الآراء بين الولايات المتحدة واليابان بشأن القضية الكورية الشمالية، معربا عن الأسف العميق لانتهاك كوريا الشمالية لقرارات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.



وفي هذا الشأن، قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن الرئيس ترامب يدافع عن كيم جونغ-أون حيث أن يتناقض مباشرة مع ما يقوله مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون ورئيس الوزراء آبي.



وقالت شبكة "أي بي سي" الأمريكية إن الرئيس ترامب ورئيس الوزراء آبي يقولان إنه لديهما نفس الموقف من القضية الكورية الشمالية إلا أن ترامب لا يعتبر إطلاق كوريا الشمالية الأخير للصواريخ أمرا كبيرا وهذا يتعارض بوضوح مع موقفي مستشار الأمن القومي جون بولتون ورئيس الوزراء آبي.



وذكرت شبكة "سي بي إس" الأمريكية أن تصريحات ترامب مختلفة مع آراء مستشاريه، مضيفة أن موقف آبي يختلف أيضا عن موقف ترامب.