8.6 % زيادة في عدد الأجانب المقيمين بكوريا الجنوبية

كشفت إحصاءات حكومية اليوم الثلاثاء عن أن عدد الأجانب المقيمين في كوريا الجنوبية بلغ حوالي 2،367،600 شخص في العام الماضي.



وفقا للإحصاءات الصادرة عن وزارة العدل فإن عدد الأجانب المقيمين في البلاد ارتفع بمقدار 8.6% عن العام الذي سبقه إلى 2،367،607 أشخاص في نهاية عام 2018، لتزيد حصتهم من إجمالي السكان من 3.50% في عام 2014 إلى 4.57 في العام الماضي.



ويمثل معدل الأجانب 4.6 شخص لكل 100 نسمة في تعداد السكان.



وبالنسبة للجنسيات، جاءت الصين في المركز الأول من حيث عدد الأجانب، ليبلغ 1،070،566 صينيا، وتليها تايلاند (197،764 تايوانيا) وفيتنام (196،633 فيتناميا) والولايات المتحدة (151،018 أمريكيا) وغيرها.



وزاد عدد الطلاب الأجانب في البلاد بنسبة 18.9% عن العام الذي سبقه إلى 160،671 طالبا في العام الماضي، ويمثل هذا العدد مضاعفة عن عام 2014(86 ألف طالب).



ومن جانبه، ارتفعت نسبة الأجانب المقيمين بصورة غير شرعية من 11.5% في عام 2017 إلى 15% في العام الماضي.



وترجع زيادة عدد الأجانب المقيمين إلى ارتفاع عدد الطلاب والعمال الأجانب على خلفية موجة الثقافة الكورية "هاليو".