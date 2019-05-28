القوات الكورية والأمريكية تختبران قدرة الجيش الكوري

تسعى القوات الكورية الجنوبية والأمريكية لإجراء أول تجربة عسكرية للتأكد والتقييم لقدرة الجيش الكوري على ممارسة حق قيادة العمليات العسكرية وقت الحرب تحت قيادة قائد الجيش الكوري الجنوبي في الوقت الذي تسعى فيه سيئول لنقل حق القيادة مبكرا من القوات الامريكية إلى جيشها.



يشار إلى أن حق قيادة العمليات العسكرية للجيش الكوري الجنوبي ينقسم الى نوعين هما حق قيادة العمليات العسكرية في وقت السلام والآخر في وقت الحرب، ويرجع حق القيادة الأول الى رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الكورية، بينما يرجع الثاني الى قيادة القوات المشتركة الكورية والامريكية.



وظل الجيش الكوري يسعى للاستيلاء على حق قيادة العمليات العسكرية وقت الحرب في وقت مبكرا.



ووفقا لما ذكرت قيادة القوات المتحدة الكورية والأمريكية وهيئة أركان القوات المسلحة اليوم، من المرجح إجراء أول اختبار وتقييم لقدرة الجيش الكوري الجنوبي على تنفيذ العمليات العسكرية تحت قيادة قائده في أغسطس القادم.



ويعتبر الاختبار القادم هو أول امتحان للتأكد من إمكانية الجيش الكوري الجنوبي لممارسة حق قيادة العمليات العسكرية وقت الحرب.



ويشرح مسئولون في الجيش أنه على الجيش تمرير الامتحان الاول هذا، حتى يسير جدول زمني لنقل قيادة العمليات العسكرية وقت الحرب بصورة سلسة كما هو تخطط لها السلطات العسكرية الكورية الجنوبية والامريكية. وفي حال كانت نتيجة التقييم تشير إلى الحاجة الى رفع قدرة الجيش الكوري الجنوبي، فإن الأمر قد يؤدي الى تأخير في جدول أعمال نقل إدارة العمليات المخطط في غضون عام 2022م.