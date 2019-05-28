هيونداي تسلم سيارات تعمل بالهيدروجين إلى شركة ماليزية للطاقة

ذكرت شركة هيونداي موتور اليوم الثلاثاء أنها سلمت سيارتين من موديل " نيكسو " من السيارات الكهربائية التي تعمل بخلايا الوقود الهيدروجينية كجزء من استراتيجيتها لتوسع استخدام السيارات الهيدروجنية.



وتسعى شركة ساراوك للطاقة الماليزية المؤسسة الحكومة المزودة للطاقة الكهربائية لبناء مرافق الهيدروجين. وستستخدم السيارتان كمركبات تجريبية في القطاع العام في ماليزيا، وفقا لما ذكرته الشركة في بيان.



وقال مسئول في هيونداي في البيان " ابتداء من تزويد السيارتين من نيكسو في ماليزيا، تخطط هيوداي موتور لتطوير السيارات تعمل بالهيدروجين في جنوب شرق آسيا.



شركة هيونداي موتورهي فرع من مجموعة سيارات هيوندايكيا، وهي ثاني أكبر شركة في كوريا الجنوبية بعد سامسونج، ورابع أكبر مصنعي السيارات في العالم من حيث عدد الوحدات المباعة سنويًا، وواحدة من أكبر شركات أسيا تتضمن تويوتا، هوندا، نيسان موتورز.