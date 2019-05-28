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الثلاثاء 28/مايو/2019 - 08:15 ص

توقعات بعدم طرح "جالاكسي فولد" القابل للطي في يونيو

توقعات بعدم طرح جالاكسي
وكالات
dostor.org/2645833

بات من الصعب طرح الهاتف الذكي القابل للطي "جالاكسي فولد" لشركة سامسونج للإلكترونيات في غضون شهر يونيو المقبل.

وطبقا لصناعة الاتصالات المتنقلة اليوم الثلاثاء، كانت سامسونج للإلكترونيات قد حددت هدفها لطرح "جالاكسي فولد" في غضون شهر يونيو، إلا أن عملية الاستقرار للجودة تستغرق وقتا أطول مما كان متوقعا.

وقدمت الشركة "جالاكسي فولد" لشركات الاتصالات المتنقلة في هذا الشهر لإجراء اختبار التشغيل البيني مع الشبكة. الأمر الذي أدى إلى توقعات بطرح "جالاكسي فولد" في غضون شهر يونيو المقبل.

لكن قالت مصادر إن عملية الاستقرار تحقق تقدما بطيئا.

وقال مصدر صناعي إنه بحسب علمه، تستغرق عملية استقرار الجودة وقتا طويلا، مضيفا أن سامسونغ للإلكترونيات تبذل قصارى الجهد لرفع مستوى النضج من خلال فحص جميع أجزاء الجهاز.

ومن المتوقع الكشف عن موعد طرح "جالاكسي فولد" في غضون الشهر المقبل، نظرا لأن الشركة تصر على موقفها للإعلان عن الموعد في غضون أسابيع قليلة.

وهناك احتمال طرح "جالاكسي فولد" في السوق المحلي أولا، وثم في السوق الأمريكي.

وقال مسؤول في الشركة، إن موعد الطرح لم يتحدد بعد، مضيفا أن الشركة ستعلن عن موعد الطرح في غضون أسابيع قليلة.

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