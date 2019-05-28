بيريز: راموس طلب مغادرة ريال مدريد مجانا ليذهب إلى الصين

قال فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد إن القائد سيرجيو راموس طلب مغادرة النادي لينضم إلى فريق صيني في انتقال مجاني، مضيفا أنه رفض طلب المدافع.



وأبلغ بيريز إذاعة أوندا سيرو أمس الاثنين "(راموس ووكيله) طلبا رؤيتي في مكتبي وأبلغاني بوجود عرض جيد جدا من الصين لكن لوائح الدوري هناك لا تسمح بدفع مقابل للانتقال".



وأضاف "ماذا كنت سأقول لهم؟ قلنا إن هذا لا يمكن أن يحدث لكننا سنتحدث إلى النادي لنرضيه لكن ريال مدريد لن يتحمل رحيل قائده مجانا لأنها ستكون سابقة خطيرة للاعبين الآخرين".



ومدافع منتخب إسبانيا البالغ من العمر 33 عاما هو أقدم لاعبي ريال مدريد حاليا ويعد واحدا من أكثر اللاعبين شعبية في النادي لدوره في الفوز بأربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، لكنه واجه العديد من الانتقادات بسبب مستوى الفريق الكارثي في الموسم المنصرم.



وتوصل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إلى أن راموس حصل متعمدا على إنذار ليتم إيقافه في إياب دور الستة عشر لدوري الأبطال أمام أياكس أمستردام، وهي مباراة خسرها ريال مدريد 4-1 ليودع البطولة من هذا الدور لأول مرة منذ 2010.



ومر ريال مدريد أيضا بواحد من أسوأ مواسمه المحلية، وأنهى الموسم بفارق 19 نقطة خلف برشلونة البطل وخسر 12 مباراة في الدوري لأول مرة في 20 عاما كما ودع كأس ملك إسبانيا على يد برشلونة.