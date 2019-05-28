كمبوديا تضبط 88 كيلوجراما من الثعابين الحية بحوزة شخصين

ضبطت السلطات الكولومبية 88 كيلوجراما من الثعابين الحية بحوزة زوجين متهمين بالإتجار غير المشروع في كائنات من الحياة البرية، وأطلقت السلطات تلك الثعابين في بيئتها الطبيعية مجددا.



وذكرت صحيفة "بنوم بنه بوست" أنه تم احتجاز امرأة 43 عاما، وزوجها 47 عاما، لعدة ساعات بعد أن عثرت السلطات في مقاطعة بورسات معهما على صناديق تحتوي على ثلاثة أنواع من الثعابين مخبأة في سيارتهما.



وتلقت السلطات تقارير من مسؤولي إدارة الغابات في إقليم باتامبانج شمال غربي البلاد يوم الأحد تفيد بأن شاحنة ستهرب الثعابين من باتامبانج إلى العاصمة بنوم بنه، حسب الصحيفة.



ولاحقا، تم إطلاق سراح الزوجين وطفلتهما البالغة من العمر ست سنوات بعد أن وقعا على تعهد بعدم الاتجار في كائنات الحياة البرية مجددا.



وقال تشيا بوندي، رئيس إدارة غابات سامبوف مياس في مدينة بورسات، إنه تم السماح بإطلاق سراح الزوجين لأن الثعابين التي ضبطت معهما ليست من الأنواع النادرة.



وبموجب قانون الغابات في كمبوديا لعام 2003، فإن نقل الأنواع الشائعة من الكائنات البرية أو الاتجار بها أو معالجتها أو استيرادها دون تصريح يحمل غرامة قدرها ضعفين أو ثلاثة أضعاف القيمة السوقية لحجم المضبوطات.