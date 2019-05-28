القاهرة : الثلاثاء 28 مايو 2019
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اقتصاد
الثلاثاء 28/مايو/2019 - 08:09 ص

تفاوت أسعار النفط وسط تراجع الاقتصاد الصيني ودعم تخفيضات أوبك للخام

تفاوت أسعار النفط
وكالات
dostor.org/2645827

تفاوتت أسعار النفط اليوم الثلاثاء تحت وطأة التراجع الاقتصادي لا سيما في الصين، ومع ذلك لا تزال الأسعار تلقى دعما بفعل استمرار خفض الإمدادات بقيادة أوبك والعقوبات الأمريكية على إيران وفنزويلا.

وبحلول الساعة 0106 بتوقيت جرينتش، هبطت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 21 سنتا أو 0.3 %إلى 69.90 دولار للبرميل مقارنة بالإغلاق السابق عندما ارتفع برنت 2.1 %.

وكانت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند مستوى 59.03 دولار للبرميل. ولم يتم تتداول العقود أمس الاثنين بسبب عطلة عامة في الولايات المتحدة لكنها زادت 40 سنتا أو 0.7 % مقارنة بالإغلاق السابق يوم الجمعة.

وقال متعاملون إن أسعار الخام تتعرض لضغوط بفعل التباطؤ الاقتصادي في الصين نتيجة الحرب التجارية المستمرة مع الولايات المتحدة والتي من المتوقع أيضا أن تؤثر على استهلاك الوقود.

لكن خفض الإمدادات بقيادة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) منذ بداية العام حال دون انخفاض الأسعار أكثر من ذلك.

ومن المقرر أن تجتمع أوبك مع حلفائها ومن بينهم روسيا يومي 25 و26 يونيو لمناقشة سياسة الإنتاج.

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