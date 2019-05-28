البرازيل تعثر على 42 سجينا ميتا بعد الاشتباكات بين عصابات

قالت السلطات البرازيلية إنها عثرت على ما لا يقل عن 42 سجينا في البرازيل ماتوا خنقا اليوم الثلاثاء، في أربعة سجون منفصلة في ولاية الأمازون وهي الولاية التي اندلع قتال في أحد سجونها بين عصابات متنافسة أدت إلى سقوط 15 قتيلا يوم الأحد.



وأكد بيان لإدارة السجون في ولاية الأمازون عدد الوفيات التي حدثت على ما يبدو أثناء اشتباكات بين عصابات متنافسة.



والعنف الوحشي بين عصابات السجون شائع في البرازيل. وكثيرا ما يمتد العنف بسرعة إلى سجون أخرى التي تخضع عادة لسيطرة عصابات المخدرات.



وكان هذا السجن مسرحا لانتفاضة للسجناء قبل عامين أدت إلى مقتل 56 شخصا في أسوأ أعمال عنف على الإطلاق في سجون البرازيل.



وحسب الإحصاءات الرسمية، فإن عدد السجناء في البرازيل يتعدى 712 ألف سجين، وهو ثالث أكبر عدد سجناء في دولة واحدة في العالم.



وتصل طاقة السجون الاستيعابية في البرازيل إلى نصف هذا العدد بالكاد، وهو ما أدى إلى تكدس السجناء وزيادة حالات القتال بين العصابات المتنازعة وحالات العصيان وحتى محاولات الفرار من السجون.



وفي مطلع عام 2017، شهدت سجون شمالي البرازيل حالات تمرد متزامنة أدت إلى مقتل 119 شخصا، كما تمكن 92 سجينا من الهروب قبل نحو 9 أشهر بعدما قام مسلحون بتفجير أسوار أحد السجون واقتحامه وقتل ضابط كبير داخله.



وواجهت العصابات الكبرى في البلاد والتي تنشط داخل وخارج السجون محاولات الحكومة إصلاح أنظمة المراقبة والتحكم في السجون.

