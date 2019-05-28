باكو تستعد ليورو 2020 بنهائي الدوري الأوروبي

عندما يلتقي أرسنال وتشيلسي الإنجليزيين غدا الأربعاء على الاستاد الأولمبي في باكو، ستكون هذه المواجهة هي أول نهائي لبطولات الأندية الأوروبية على أي ملعب في أذربيجان.



وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اختار هذا الملعب في سبتمبر 2017 لاستضافة نهائي مسابقة الدوري الأوروبي للموسم الحالي.



كما وقع الاختيار على هذا الملعب للمشاركة في استضافة فعاليات كأس الأمم الأوروبية القادمة (يورو 2020).



واكتمل تشييد هذا الاستاد في فبراير 2015 ليكون أول استخدام له خلال دورة الألعاب الأوروبية التي استضافتها باكو في صيف نفس العام.



وتبلغ السعة الرسمية للاستاد 64 ألف مقعد في مباراة النهائي الأوروبي غدا. وخلال إعلانه عن مبيعات التذاكر، أكد اليويفا أن 37 ألف و500 تذكرة طرحت للبيع للمشجعين من مختلف أنحاء العالم.



وقدم اليويفا ستة آلاف تذكرة لكل من أرسنال وتشيلسي من أجل مشجعي الناديين ولكن تقارير إعلامية بريطانية أكدت أن الناديين أعادا نحو نصف هذا العدد من التذاكر نظرا لصعوبة السفر إلى باكو والتكلفة الباهظة للرحلة.



وخصصت التذاكر المتبقية لصالح اللجنة المنظمة المحلية والاتحادات الوطنية والشركاء التجاريين وشبكات البث التلفزيوني.