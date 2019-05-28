سجل المباريات النهائية والفائزين باللقب في الدوري الأوروبي

سجل المباريات النهائية والفائزين باللقب في مسابقة الدوري الأوروبي (كأس الاتحاد الأوروبي سابقا)، والتي أقيمت بنظام مباراتي ذهاب وأوروبا حتى 1997 ثم بنظام مباراة نهائية واحدة بداية من 1998 (تغير اسم البطولة من كأس الاتحاد الأوروبي إلى الدوري الأوروبي بداية من موسم 2009 2010 ):





1972:

وولفرهامبتون الإنجليزي × توتنهام الإنجليزي 1 2

توتنهام × وولفرهامبتون 1 1

وفاز توتنهام بمجموع المباراتين 3 2





1973:

ليفربول الإنجليزي × بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني 3 صفر

مونشنجلادباخ × ليفربول 2 صفر

وفاز ليفربول بمجموع المباراتين 3 2





1974:

توتنهام الإنجليزي × فينورد روتردام الهولندي 2 2

فينورد × توتنهام 2 صفر

وفاز فينورد بمجموع المباراتين 4 2





1975:

بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني × تفنتي أنشخيده الهولندي صفر صفر

أنشخيده × مونشنجلادباخ 1 5

وفاز مونشنجلادباخ بمجموع المباراتين 5 1





1976:

ليفربول الإنجليزي × كلوب بروج البلجيكي 3 2

بروج ×ليفربول 1 1

وفاز ليفربول بمجموع المباراتين 4 3





1977:

يوفنتوس الإيطالي × أتلتيك بلباو الإسباني 1 صفر

بلباو × يوفنتوس 2 1

وفاز يوفنتوس بالهدف الاعتباري مع التعادل 2 2 في مجموع المباراتين





1978:

باستيا الفرنسي × آيندهوفن الهولندي صفر صفر

آيندهوفن × باستيا 3 صفر

وفاز آيندهوفن بمجموع المباراتين 3 صفر





1979:

ريد ستار بلجراد الصربي × بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني 1 1

مونشنجلادباخ × ريد ستار 1 صفر

وفاز مونشنجلادباخ بمجموع المباراتين 2 1





1980:

بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني × إنتراخت فرانكفورت الألماني 3 2

إنتراخت × مونشنجلادباخ 1 صفر

وفاز إنتراخت بهدف اعتباري بعد تعادلهما 3 3 في مجموع المباراتين





1981:

إيبسويتش تاون الإنجليزي × ألكمار الهولندي 3 صفر

ألكمار × إيبسويتش 4 2

وفاز إيبسويتش بمجموع المباراتين 5 4





1982:

جوتنبرج السويدي × هامبورج الألماني 1 صفر

هامبورج × جوتنبرج صفر 3

وفاز جوتنبرج بمجموع المباراتين 4 صفر





1983:

أندرلخت البلجيكي × بنفيكا البرتغالي 1 صفر

بنفيكا × أندرلخت 1 1

وفاز أندرلخت بمجموع المباراتين 2 1





1984:

أندرلخت البلجيكي × توتنهام الإنجليزي 1 1

توتنهام × أندرلخت 1 1

وفاز توتنهام 4 3 بركلات الترجيح بعد تعادلهما 2 2 في مجموع

المباراتين





1985:

مول فيدي المجري × ريال مدريد الإسباني صفر 3

ريال مدريد × مول فيدي صفر 1

وفاز الريال بمجموع المباراتين 3 1





1986:

ريال مدريد الإسباني × كولون الألماني 5 1

كولون × ريال مدريد 2 صفر

وفاز الريال بمجموع المباراتين 5 3





1987:

جوتنبرج السويدي × دندي يونايتد الاسكتلندي 1 صفر

دندي × جوتنبرج 1 1

وفاز جوتنبرج بمجموع المباراتين 2 1





1988:

اسبانيول الإسباني × باير ليفركوزن الألماني 3 صفر

ليفركوزن × اسبانيول 3 صفر

وفاز ليفركوزن 3 2 بركلات الترجيح بعد تعادلهما 3 3 في مجموع لمباراتين





1989:

نابولي الإيطالي × شتوتجارت الألماني 2 1

شتوتجارت × نابولي 3 3

وفاز نابولي بمجموع المباراتين 5 4





1990:

يوفنتوس الإيطالي × فيورنتينا الإيطالي 3 1

فيورنتينا × يوفنتوس صفر صفر

وفاز يوفنتوس بمجموع المباراتين 3 1





1991:

انتر ميلان الإيطالي × روما الإيطالي 2 صفر

روما × انتر 1 صفر

وفاز انتر بمجموع المباراتين 2 1





1992:

تورينو الإيطالي × أياكس أمستردام الهولندي 2 2

أياكس × تورينو صفر صفر

وفاز أياكس بهدف اعتباري بعد تعادلهما 2 2 في مجموع المباراتين





1993:

بوروسيا دورتموند الألماني × يوفنتوس الإيطالي 1 3

يوفنتوس × دورتموند 3 صفر

وفاز يوفنتوس بمجموع المباراتين 6 1





1994:

سالزبورج النمساوي × انتر ميلان الإيطالي صفر 1

انتر × سالزبورج 1 صفر

وفاز انتر بمجموع المباراتين 2 صفر





1995:

بارما الإيطالي × يوفنتوس الإيطالي 1 صفر

يوفنتوس × بارما 1 1

وفاز بارما بمجموع المباراتين 2 1





1996:

بايرن ميونخ الألماني × بوردو الفرنسي 2 صفر

بوردو × بايرن 1 3

وفاز بايرن بمجموع المباراتين 5 1





1997:

شالكه الألماني × انتر ميلان الإيطالي 1 صفر

انتر × شالكه 1 صفر

وفاز شالكه 4 1 بركلات الترجيح بعد تعادلهما 1 1 في مجموع المباراتين





** النهائي بنظام مباراة واحدة:



العام المباراة النتيجة

1998 انتر ميلان الإيطالي × لاتسيو الإيطالي 3 صفر

1999 بارما الإيطالي × مارسيليا الفرنسي 3 صفر

2000 جالطة سراي التركي × أرسنال الإنجليزي صفر صفر

وفاز جالطة سراي 4 1 بركلات الترجيح

2001 ليفربول الإنجليزي × ألافيس الإسباني 5 4 بالهدف الذهبي

2002 فينورد الهولندي × بوروسيا دورتموند الألماني 3 2

2003 بورتو البرتغالي × سلتيك الاسكتلندي 3 2 (وقت إضافي)

2004 بلنسية الإسباني × مارسيليا الفرنسي 2 صفر

2005 سيسكا موسكو الروسي × سبورتنج لشبونة البرتغالي 3 1

2006 أشبيلية الإسباني × ميدلسبروه الإنجليزي 4 صفر

2007 أشبيلية الإسباني × اسبانيول الإسباني 2 2

وفاز أشبيلية 3 1 بركلات الترجيح

2008 زينيت سان بطرسبرج الروسي × رينجرز الاسكتلندي 2 صفر

2009 شاختار دونيتسك الأوكراني × فيردر بريمن الألماني 2 1

2010 أتلتيكو مدريد الإسباني × فولهام الإنجليزي 2 1

2011 بورتو البرتغالي × سبورتنج براجا البرتغالي 1 صفر

2012 أتلتيكو مدريد الإسباني × أتلتيك بلباو الإسباني 3 صفر

2013 تشيلسي الإنجليزي × بنفيكا البرتغالي 2 1

2014 أشبيلية الإسباني × بنفيكا البرتغالي صفر صفر

وفاز أشبيلية 4 2 بركلات الترجيح

2015 أشبيلية الإسباني × دنيبرو بتروفسك الأوكراني 3 2

2016 أشبيلية الإسباني × ليفربول الإنجليزي 3 1

2017 مانشستر يونايتد الإنجليزي × أياكس الهولندي 2 صفر

2018 أتلتيكو مدريد الإسباني × مارسيليا الفرنسي 3 صفر

2019 تشيلسي الإنجليزي × أرسنال الإنجليزي -