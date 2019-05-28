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الثلاثاء 28/مايو/2019 - 07:58 ص

ترامب يغادر اليابان بعد زيارة اليابان استمرت 4 أيام

ترامب
ترامب
وكالات
dostor.org/2645821

غادر الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليابان الثلاثاء مختتما زيارة استمرت أربعة أيام كان له خلالها شرف أن يصبح أول زعيم أجنبي يلتقي الإمبراطور الجديد ناروهيتو.

وخلال الزيارة التي بدأت السبت لعب ترامب الغولف مع رئيس الوزراء شينزو آبي وحضر في حلبة السومو المبجلة بالنسبة لليابانيين حيث قدم الكأس للفائز في البطولة.

وصباح الاثنين، أصبح ترامب أول رئيس دولة أجنبية يلتقي امبراطور اليابان الجديد ناروهيتو الذي اعتلى عرش البلاد مطلع مايو خلفا لوالده الإمبراطور اكيهيتو.

ومساء عاد مع زوجته ميلانيا إلى القصر الإمبراطوري لمأدبة عشاء رسمية بحضور عدد كبير من الأشخاص. وألقى كل من الإمبراطور وترامب كلمة وحتى استخدم الرئيس الأميركي كلمات يابانية في خطابه.

وغادر ترامب والسيدة الاميركية الأولى مطار هانيدا في طوكيو على متن الطائرة ايرفورس-وان التي تقلهما إلى واشنطن مع توقف للتزود بالوقود في قاعدة جوية أميركية في الاسكا.

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