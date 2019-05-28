القاهرة : الثلاثاء 28 مايو 2019
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الثلاثاء 28/مايو/2019 - 07:52 ص

الأرصاد: ارتفاع طفيف فى الحرارة اليوم.. والقاهرة 36 درجة

الأرصاد: ارتفاع طفيف
أ ش أ
dostor.org/2645820

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا طفيفا فى درجات الحرارة ليسود اليوم الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية، لطيف على السواحل الشرقية، حار على الوجه البحرى والقاهرة، شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر الى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة الى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين الى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 20 36
شبين الكوم 20 36
طنطا 19 33
دمنهور 17 33
الإسكندرية 19 31
بلطيم 25 32
مطروح 16 28
السلوم 19 36
سيوة 20 38
بورسعيد 21 28
دمياط 21 28
الزقازيق 20 35
الاسماعيلية 18 36
السويس 18 35
العريش 19 29
رفح 19 27
رأس سدر 21 36
نخل 16 33
نويبع 26 36
طابا 23 34
كاترين 20 34
الطور 23 32
شرم الشيخ 27 38
الغردقة 26 39
مرسى علم 27 37
الفيوم 22 38
بنى سويف 22 38
المنيا 24 39
أسيوط 22 40
سوهاج 24 42
قنا 25 43
الأقصر 27 44
أسوان 30 44
أبوسمبل 32 43
الوادى الجديد 27 43
شلاتين 25 36
ابو رماد 25 36
حلايب 24 34
رأس حدربة 23 34

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:
الصغرى العظمى
مكة المكرمة 31 42
المدينة 29 43
الرياض 24 42
المنامة 31 38
أبوظبى 29 42
الدوحة 30 39
الكويت 28 45
دمشق 15 37
بيروت 23 27
عمان 17 34
القدس 18 29
غزة 18 27
بغداد 24 42
مسقط 32 38
صنعاء 12 24
الخرطوم 30 41
طرابلس 18 26
تونس 15 26
الجزائر 14 23
الرباط 14 26
نواكشوط 21 28


وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:
الصغرى العظمى
أنقرة 16 32
اسطنبول 18 32
اسلام اباد 21 38
نيودلهى 27 42
جاكرتا 25 34
بكين 17 32
كوالالمبور 24 32
طوكيو 20 28
أثينا 16 27
روما 14 20
باريس 08 16
مدريد 11 28
برلين 07 18
لندن 09 16
مونتريال 10 19
موسكو 18 26
نيويورك 14 26
واشنطن 21 31

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