سيرينا: نايكى تعلمت من أخطائها مع الحوامل

تجاوزت سيرينا وليامز، الساعية لمعادلة الرقم القياسي لعدد الألقاب التي حققتها لاعبة في البطولات الأربع الكبرى والبالغ 24، بداية مهتزة لتبلغ الدور الثاني لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس بفوزها 2-6 و6-1 و6-صفر على الروسية فيتاليا دياتشينكو الاثنين.



وأكدت سيرينا عقب المباراة أن شركة نايكي تعلمت من أخطاء الماضي عقب تغيير عملاق صناعة الملابس الرياضية لسياساته بعد أن تعرضت الشركة الأمريكية لانتقادات بسبب تجميدها لمبالغ الرعاية لعدة رياضيات حوامل.



وأعلنت نايكي يوم الجمعة الماضي، أنها ستدفع المبالغ المخصومة المتعلقة بمعدلات الأداء للرياضيات اللائي أنجبن، وقالت إنها قد تقوم بما هو أكثر.



وتشمل عقود الرعاية مع الرياضيين عامة بنودا تخفض بمقتضاها الشركة المبالغ المدفوعة إذا لم يحقق هؤلاء الأهداف الموضوعة على صعيد الأداء.



وقالت سيرينا للصحفيين عقب فوزها على دياتشينكو "أتفهم أن نايكي ساندت المرأة في الآونة الأخيرة كثيرا وقد بدأت ببيان يتعلق بي وأعلنت أنها تريد إحداث تغيير.



"إنها تريد مساندة النساء اللائي يردن تكوين أسر وأن يكن أمهات. أنا سعيدة بهذا البيان. وأنا أعرف أنه وبناء على ذلك وفيما بعد.. ستقدم الشركة ما هو أفضل".



وأضافت سيرينا وهي واحدة من أبرز الرياضيات اللائي يرتبطن بعقود مع شركة نايكي "هذا هو الدرس المستفاد. التعلم من الأخطاء والقيام بما هو أفضل".



وارتكبت المصنفة العاشرة على العالم الكثير من الأخطاء السهلة على ملعب فيليب شاترييه في بداية سيئة للمجموعة الأولى قبل أن تصل إلى مستواها لتضرب موعدا مع اليابانية كورومي نارا أو السلوفينية دليلة ياكوبوفيتش.



وقال اللاعبة الأمريكية عقب انتصارها 800 في مسيرتها في بطولات التنس "أنا سعيدة بالفوز اليوم".



وتسعى بطلة رولان غاروس ثلاث مرات لمعادلة رقم مارغريت كورت التي نالت 24 لقبا كبيرا خلال حقبتي الهواة والمحترفين.



وبدأت حصيلة وليامز في بطولة أمريكا المفتوحة قبل 20 عاما لكنها لم تفز بأي لقب كبير منذ فوزها على شقيقتها الكبرى فينوس في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة عام 2017.



وقدمت سيرينا أداء متباينا في استاد نصف ممتلئ الاثنين وعانت للتأقلم مع الأجواء التي شهدت رياحا قوية في ظل تساقط الأمطار.



وكسرت دياتشينكو إرسال منافستها في الشوط الخامس من خلال ضربة خلفية عابرة للملعب لتتقدم 3-2 وتفوقت على إرسال منافستها ثانية في الشوط السابع لتضمن الفوز بالمجموعة الأولى.



لكن سيرينا زادت من وتيرة الأداء وتقدمت 3-صفر في المجموعة الثانية، وخسرت شوطا واحدا آخر في ظل انهيار تام في أداء دياتشينكو.