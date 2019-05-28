مقتل 6 عمال على الأقل فى انهيار منجم بزيمبابوى

قالت شركة ميتالون للتعدين، اليوم الثلاثاء، إن تسعة على الأقل من عمال مناجم الذهب غير القانونيين توفوا في زيمبابوي بعدما نفذوا تفجيرات تحت الأرض وحوصروا في منجم مملوك للشركة شمالي هاراري.



وكانت الشركة غير المدرجة التي مقرها لندن وضعت منجمها مازوي قيد أعمال الصيانة في سبتمبر الماضي، وأرجعت القرار لمشكلات ترتبط بقابليته للعمل، ولا تزال الشركة التي تعد واحدة من كبرى منتجي الذهب في زيمبابوي تشغل ثلاثة مناجم أخرى.



وذكرت الشركة، في بيان، أن المنجم انهار يوم الأحد عندما تمكن عمال غير قانونيين من دخوله وتنفيذ تفجيرات، مضيفة أن 9عمال فقدوا حياتهم بطريقة مأساوية، ولم يكن أي من هؤلاء العمال موظفين في ميتالون.



ولقي 24 شخصًا على الأقل حتفهم في فبراير، عندما غمرت المياه منجمين مهجورين في منطقة باتلفيلد غربي العاصمة.



وفي ظل تجاوز نسبة البطالة 80%، يخاطر آلاف الشباب بحياتهم كل يوم بالعمل في انفاق تحت الأرض في ظروف تحفها المخاطر بحثًا عن المعدن الأصفر.