نيمار يفقد شارة قيادة البرازيل لصالح ألفيس فى كوبا أمريكا

قال الاتحاد البرازيلي لكرة القدم إن داني ألفيس، لاعب باريس سان جيرمان سيحمل شارة قيادة المنتخب الوطني في كأس كوبا أمريكا الشهر المقبل بدلا من نيمار زميله في النادي الفرنسي.



وتقام كوبا أمريكا في الفترة من 14 يونيو إلى السابع من يوليو، وتلتقي البرازيل، التي لم تحرز اللقب منذ 2007، مع بوليفيا في المباراة الافتتاحية في ساو باولو قبل أن تواجه فنزويلا وبيرو.



وقال الاتحاد البرازيلي في بيان: "دانييل ألفيس سيكون قائدا للمنتخب الوطني البرازيلي في مباراتيه الوديتين أمام قطر وهندوراس وفي كوبا أمريكا بالبرازيل 2019".



وتم ابلاغ الظهير الأيمن ألفيس، الذي خاض 138 مباراة دولية مع البرازيل، بدوره الجديد يوم الأحد. وارتدى ألفيس (36 عاما) شارة قيادة البرازيل في أربع مناسبات من قبل، كان آخرها خلال الفوز 1-صفر على ألمانيا وديا في 2018.



وأعلن تيتي مدرب البرازيل نيمار قائدا للمنتخب البرازيلي بعد خروج الفريق من دور الثمانية في كأس العالم على يد بلجيكا العام الماضي، لكنه واجه ضغوطا من أجل استبدال اللاعب البالغ من العمر 27 عاما بسبب مشاكله المتعلقة بالانضباط.



وعاقب الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نيمار بالإيقاف ثلاث مباريات في وقت سابق هذا الشهر بسبب الاعتداء على مشجع بعد خسارة باريس سان جيرمان في نهائي كأس فرنسا أمام ستاد رين، وذكرت تقارير أنه دخل أيضًا في مشاحنات مع زملائه في النادي الفرنسي.



وقال الاتحاد البرازيلي لكرة القدم إن تيتي أبلغ نيمار يوم السبت بأنه لن يكون قائدًا للمنتخب الوطني في كوبا أمريكا.