نائب المستشار النمساوى المستقيل يضمن مقعدًا فى البرلمان الأوروبى

ذكرت وكالة الأنباء النمساوية (إيه.بي.إيه) أن هاينز كريستيان شتراخه نائب المستشار النمساوي، الذي اضطر للاستقالة الأسبوع الماضي بسبب فضيحة تسجيل مصور، والذي يتزعم حزب الحرية اليميني المتطرف، تمكن من الفوز بمقعد في البرلمان الأوروبي.



وظل شتراخه على قائمة مرشحي حزبه في الانتخابات الأوروبية رغم أن ترتيبه في القائمة كان متأخرًا، في المركز 42، وأظهرت نتائج أولية فوز الحزب بثلاثة مقاعد فقط.



وبموجب النظام الانتخابي النمساوي، يختار الناخبون مرشحًا واحدًا في إحدى القوائم، وفي حالة حصول هذا المرشح على الدعم الكافي، يكون الحزب قد حصل على مقعد.



وذكرت الوكالة أن إحصاء جزئيا للأصوات أظهر أن شتراخه حصل على ما يزيد على 33500 من تلك الأصوات المباشرة، وهو عدد أعلى بكثير من العدد الذي يؤهل للحصول على مقعد.



لكن لم يتضح بعد ما إذا كان شتراخه سيحصل على هذا المقعد، وكان شتراخه ظهر في تسجيل مصور وهو يعرض على ما يبدو منح عقود حكومية أثناء اجتماع مع امرأة تقول إنها من أقارب رجل أعمال روسي كبير.



ونفى شتراخه ارتكاب أي شيء غير قانوني، وقال ممثلو ادعاء في فيينا إنهم يحققون "في اتجاهات متعددة" فيما يتصل بهذه اللقطات المصورة.