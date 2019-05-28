مقتل تلميذة وإصابة 15 بواقعة طعن فى اليابان

نقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية عن الشرطة قولها إن تلميذة قتلت وأصيبت 12 على الأقل في واقعة طعن عند محطة للحافلات خارج العاصمة اليابانية طوكيو يوم الثلاثاء.



وقال مسؤول محلي لرويترز إن ثلاثة بالغين أصيبوا وإن أحدهم لا تظهر عليه العلامات الحيوية بعد الحادث الذي وقع في مدينة كاواساكي إلى الجنوب من طوكيو.



وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن مشتبها به احتجز على الفور في موقع الحادث لكنه توفي لاحقا.



وأضافت أن أعمار الفتيات تتراوح ما بين ست وسبع سنوات وإنهن كن في انتظار حافلة مدرستهن الخاصة.



وذكرت أن المشتبه به بدأ في طعن الناس في محطة الحافلات ثم في حافلة.



وقالت إدارة الحرائق في مدينة كاواساكي إن عدد المصابين بلغ 19 بينهم ثلاثة إصاباتهم شديدة.



وجرائم العنف نادرة نسبيا في اليابان، لكن حوادث كبرى تحدث في بعض الأحيان وتصيب البلاد بالصدمة.



ففي عام 2010 أصيب ما يربو على 12 شخصا في واقعة طعن استهدفت حافلة مدرسية في أحد أحياء طوكيو.



وبعد عامين، دهس رجل بشاحنة أشخاصا عند ممر للمشاة في طوكيو مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص ثم قتل أربعة أشخاص آخرين طعنا.