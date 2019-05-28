"عبدالوهاب للموسيقى" تشدو بأغنيات الزمن الجميل على مسرح العمال

قدمت فرقتي كورال أطفال شبرا الخيمة، ومحمد عبد الوهاب للموسيقى العربية، الليلة الرابعة عشر من الاحتفال بالشهر الكريم، على مسرح قصر ثقافة العمال بشبرا، والتي تضمنت تقديم فرقة الكورال بقيادة المايسترو محمود الخطيب عرض فني مميز من خلاله مجموعة من الأغاني، منها "سألوني الناس، وأنا عندي بغبغان، ولسة بدري يا شهر الصيام، وتحيا مصر".



كما تم تقديم عرض فني لفرقة محمد عبدالوهاب للموسيقى العربية، بقيادة المايسترو قطب السيد، ومديرها محمود عبدالحميد، عروضها الغنائية لنجوم الزمن الجميل، والتى تجاوب معها الحضور بالتصفيق والغناء معها، منها "اسألي الشرق، وهلت الليالي، واما براوه، وسألوني الناس،وامتي الزمان، وعدوية".



تأسست الفرقة عام 1968، وشاركت فى الكثير من المهرجانات والاحتفالات والأعياد القومية للعديد من المحافظات، وحازت علي العديد من الجوائز ومراكز متقدمة في المسابقات الموسيقية والغنائية، وبها العديد من الأصوات الشابة الجميلة.



واستمرت ضمن فعاليات الليلة الورش الفنية وإنتاج معرض لورشة الخرز من فوانيس، وعروسة من الخرز، وميدليات، وتوزيع مجموعة أساور من الخرز على الأطفال، والانتهاء من ورشة خيامية وعمل مجموعة من لوحات "شهر رمضان المبارك الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس"، و"تابلوه الورد"، و"ومفرش خيامية"، وأيضًا مجموعة من مجسمات الفخار من إنتاج ورشة الطين الأسواني.